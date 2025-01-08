美夜店DJ求婚隔天砍死「小21歲未婚妻」！　單膝下跪影片曝

▲梅洛在夜店向女友求婚成功。（圖／翻攝自臉書）

記者王佩翊／編譯

美國紐澤西州一名男子向交往7年的女友求婚成功，並將影片上傳至臉書，獲得大量網友祝福。怎知隔天未婚妻卻被發現陳屍在家，而警方調查後認為他嫌疑重大，指控他涉嫌謀殺，砍死未婚妻。如今他的求婚影片也被網友灌爆，不僅如此，警方調查指出，他早在2010年就曾經因為性侵被列入紐澤西州的性犯罪者管制名單。

52歲的梅洛（Jose Melo）平時在夜店擔任DJ，他2018年1月與小他21歲的女友馬爾多納多（Naket Jadix Trinidad Maldonado）交往。愛情長跑7年後，他2024年12月29日在夜店向31歲的馬爾多納多求婚，在眾人的祝福下，替女友戴上戒指，並將影片上傳到自己的臉書，獲得大量網友祝福。

誰也沒想到，警方同月30日上午9時多接獲通報稱，馬爾多納多陳屍在伊麗莎白市的一間住宅。警方經調查，認為梅洛涉嫌重大，指控他犯有一級謀殺罪，此外還有三級非法持有武器、四級非法持有武器等多項罪名。

當地檢方指出，梅洛是一名被登記在紐澤西州性犯罪管制名單內的性犯罪者，他曾於2010年用美工刀威脅並性侵一名女子被捕，並因此被登記為性犯罪者。紐澤西州的性犯罪者登記名單將他列為第二級「中度風險」列管人員。

事件發生後，大量網友灌爆梅洛的求婚影片，至今累計留言已超過3000則。在影片中，梅洛在現場播放歌曲「Casate Conmigo」（意為「嫁給我」），隨後高舉戒指、單膝下跪並用西班牙文對被害人說「我愛你」。馬爾多納多點頭後，梅洛將戒指戴在她的手指，兩人擁抱。梅洛在影片配文寫道，「我終於問了這個問題，她說，『願意』。寶貝，我愛你。」怎知表面深情的他，在短短不到1天的時間內就殺了未婚妻。

▲馬爾多納多育有2名女兒。（圖／翻攝自臉書）



馬爾多納多的家人在捐款網頁GoFundMe發起募款，其中提到，馬爾多納多育有2名女兒，來自波多黎各，在紐澤西州沒有其他家人。而她的阿姨也寫道，馬爾多納多是在12月30日被殺害。

當局目前尚未透露梅洛的犯案動機，同時也沒有對他發布逮捕令。