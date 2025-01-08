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饗饗爆疑似食物中毒　用餐者揭有事的都吃過「1類食物」

記者黃翊婷／綜合報導

知名人氣自助餐廳「INPARADISE 饗饗」爆出疑似食物中毒事件，多名消費者反映1月5日在信義店用餐後，出現上吐下瀉等不適症狀；部分消費者聲稱，同行者有出現身體不適狀況的人，都有吃「生食」類餐點，包含生魚片、生蠔等等。饗賓集團表示，目前已主動與顧客聯繫，並積極配合衛生局調查，釐清事件原因。

▲饗饗，饗賓餐旅。（圖／記者黃士原攝）

▲饗饗爆發疑似食物中毒事件。（資料照／記者黃士原攝）

近日有多位消費者在Google留言反映，1月5日在「INPARADISE 饗饗」信義店用餐之後，6日起陸續出現噁心、嘔吐、腹痛及腹瀉等身體不適症狀。台北市衛生局食藥科科長林冠蓁證實，因醫院通報就醫人數超過6人（總計已有9人就醫通報），已依疑似食品中毒通報調查採樣標準作業流程，及食品安全衛生管理法第41條要求停業。

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有消費者7日在網路論壇Dcard發文詢問，自己也是在1月5日用餐之後出現上吐下瀉症狀，不知道有沒有人遇到同樣的狀況？很快就有同樣在當日用餐的消費者留言回應，「1月5日晚餐，我們這裡14個人去，倒12個」、「1月5日中午去，3人，1人發燒上吐下瀉，看醫生說是諾羅，有事的那位吃很多生魚片，沒事的2人完全沒吃生食」、「1月5日晚餐，男友昨晚開始上吐下瀉好幾次加發燒，我沒事，唯一差別是我沒吃生蠔跟生魚片，其他都有重疊到」。

不過，也有部分消費者表示，自己也是在1月5日前往用餐，還吃很飽，但並未出現不適症狀，「1月5日中午有去，吃很飽，沒事」、「我5號晚餐，一桌十幾個人都沒事，可能我們鐵胃」。

饗饗爆發食物中毒，衛生局採檢送驗。（圖／北市衛生局提供）

▼▲衛生局人員前往餐廳稽查並採檢送驗。（圖／北市衛生局提供）

饗饗爆發食物中毒，衛生局採檢送驗。（圖／北市衛生局提供）

對此，台北市衛生局7日前往餐廳稽查，由於就醫民眾共食的食材有生魚片、生蠔及干貝，但因為已經沒有同批食材可供檢驗，於是採樣環境檢體4件、人體檢體4件，檢驗結果最快1到2周後出爐，若符合食品中毒病因物質及原因食品，將依違反食品安全衛生管理法第15條及第44條處6萬到2億元罰鍰。

饗賓集團也在同日晚間9點發布聲明表示，將積極配合衛生局調查，釐清事件原因，同時展開顧客關懷聯繫行動，蒐集更詳細的體驗經驗；此外，7日晚間至8日中午都會進行自主查核與全面性清消作業，對於行程受影響的顧客感到抱歉，餐廳會提供最適切的安排。

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