咪妃自爆是「胸部控」！想UpUp重回巔峰　大方祝福Joeman新戀情

▲咪妃坦言自己是胸部控，透露最近動念想要隆乳。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

網紅咪妃今（7日）擔任林敬倫活動主持，她2年前宣布結婚生女，如今女兒已經2歲半，現已就讀幼幼班，咪妃苦笑說，當初送女兒去上課，還一度擔心小朋友無法適應，沒想到女兒頭也不回走進教室，她笑說自己因為捨不得女兒上課整整哭了一個禮拜，而老公則是相當淡定。

咪妃分享某次看到女兒放學後，臉頰上有一個小傷痕，不確定情況的她非常焦慮，馬上詢問幼稚園老師事發狀況，「剛好那陣子很多虐童事件，我很擔心，一直跟我道歉，老師說可能是不小心弄到，後來發現她回家都很開心，多觀察之後就發現沒事了，也沒有留下傷痕，孩子的復原能力很好」。

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▲咪妃和Joeman在2019年分手，聽到對方有新戀情她大方送上祝福。（圖／CTWANT提供）

咪妃大尺度提到懷孕後胸圍一度從C漲到E，如今則是「退奶有點布袋奶」，有考慮要去隆乳，「想做到像懷孕時候的頂峰，我承認自己是胸部控」。被問是否要給女兒添個伴？咪妃坦言很怕無法將對小孩的愛平衡，目前暫時不考慮，但也表示未來女兒稍微懂事後，如果真的有想要有弟弟或是妹妹作伴，則會再與老公商量。

此外，Joeman過去曾與咪妃有過一段情，兩人在2019年分手，後來他與正妹實況主Niya（妮婭）交往近3年，前年7月初無預警宣布分手。去年Joeman又被發現在薔薔影片中，與一名神似迪麗熱巴的美女在沙發上牽手互動親密。

對於Joeman疑有新戀情，今咪妃坦言兩人早已斷聯：「這樣不是很好嗎？」她也說祝福Joeman新戀情，對於Joeman變瘦，她不多做回應，只說：「我老公比較帥。」

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