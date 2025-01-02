加碼汰換補助再延長 　屏東縣民換購電動機車最高省26300

▲屏東縣民換購電動機車最高省2萬6300元。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府為持續改善本縣空氣品質，114年再度推出機車汰舊換新補助計畫，加計其他中央政府機關補助，屏東縣民汰換1-4期機車並購買電動機車最高可獲得2萬6,300元補助金，補助方案期限至今年12月31日止，籲請民眾抓緊機會。

屏東縣環保局表示，老舊燃油機車空氣污染物排放量高，對空氣品質造成嚴重影響，使用電動機車不僅不排放空氣污染物、免排氣檢驗，又免繳納牌照稅及燃料費，也是實現綠色交通發展、邁向2050淨零碳排重要路徑。多年來，縣府推動老舊燃油機車汰換不遺餘力，最新統計資料顯示，屏東縣電動機車設籍數高達2萬1,301輛，是六都之外第2高縣市。

114年補助方案，在汰舊方面，主要補助92年12月31日前出廠之二行程機車，配合環境部車體回收補助，最高可得2,300元；在汰舊換購方面，汰換車齡達10 年以上的燃油機車並購入電動機車最高可享2萬6,300 元補助，如純為新購電動機車則最高可獲得1萬1,000元補助。

相關114年度機車汰舊補助方案詳細內容，民眾可至屏東縣政府環保局網站（便民服務 > 民眾申辦項目 > 線上申請）查閱或直接撥打服務專線 08-7352068 洽詢。