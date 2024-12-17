酒後駕車一律當場扣牌2年　里港警加強取締酒駕+宣導作為

▲里港警方加取締酒駕取締兼宣導作為 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

酒駕肇事案件屢屢造成家破人亡，為展現政府「酒駕零容忍」的執法決心，時序進入冬令進補及尾牙季節，里港警分局持續加強轄區巡邏、攔檢，並規劃專案性勤務，針對小吃部、餐廳等飲酒場所周邊及易發生酒駕路段，提升執法強度及密度外，另派員前往飲宴場所，宣導「指定駕駛」、「酒後代駕」及「代客叫計程車」等措施，結合第三方力量防制酒駕，遏阻酒駕歪風。

里港警分局交通組組長林中安表示，「酒後駕車零容忍」已是全民共識，對於酒後駕車的罰則，政府更採多重手段遏止酒駕發生，不僅可能須付出高額的罰鍰及刑法有期徒刑，同車乘客(駕駛人達公共危險程度)也會遭舉發，甚至情節嚴重時(如:累犯、致人重傷或死亡等)，須面臨駕照可能遭受吊銷、車輛強制裝酒精鎖或公佈駕駛人姓名及照片等處罰。

更重要的是自去（112）年6月30日起，規定酒後駕車車輛一律「當場」扣牌2年，駕駛人因酒駕被舉發或移送時，車輛就會被扣牌及拖吊移置保管，車輛在2年內均無法使用，也提醒勿將車借給會酒駕的朋友，透過多項手段無非都是為了防制酒後駕車駕駛人再犯的可能性，降低酒後駕車事故的風險。

分局長温基興呼籲，警方取締酒後駕車與防制酒駕事故決心，並持續宣導民眾切勿心存僥倖，喝酒之後如果有行車需求，務必請親友駕駛、選擇改搭計程車或使用酒後代駕服務的方式，也同步宣導餐廳店家及售酒業者應負起社會責任，協助勸導酒客飲宴之後切勿駕車離開，並落實「代叫計程車」及「叫代駕」服務，另外飲酒隔日如有酒氣酒容等宿醉的疑慮，也務必留意有酒精殘留的風險，切勿貿然開車或騎車上路，呼籲全民共同向酒後駕車說「不」，透過加強執法與推廣宣導，有效嚇阻酒後駕車行為，讓酒駕肇事造成家庭與個人憾事能消彌殆盡。