台東「好空氣企業優良行動標章」評比　5單位獲公開表揚

▲「好空氣企業優良行動標章」評比活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為鼓勵台東縣內公私場所積極改善空氣污染防制設備，台東縣政府環境保護局去年首次舉辦「好空氣企業優良行動標章」評比活動。成績揭曉，共有中華紙漿股份有限公司台東廠、顥堅有限公司等5家單位脫穎而出，榮獲殊榮，並於日前舉行頒獎典禮，公開表揚參與單位愛護環境、回饋社會的精神，展現其業界楷模風範，也歡迎未來有更多好企業的加入。

台東縣長饒慶鈴表示，首先恭賀並肯定獲獎單位，配合最新的環保法規汰換廠內老舊且效率低的防制設備，不僅改善員工的從業環境，更彰顯企業維護空氣品質的不遺餘力，才能夠獲得代表台東「好空氣企業」的最高榮耀。同時也感謝各單位認養周邊道路洗掃作業，讓身為觀光大縣的台東有個好門面。

台東縣環境保護局說明，「好空氣企業優良行動標章」評比活動從現場查核法規符合度、線上追蹤空污費用是否按時繳納以及空氣品質不良期間的應變作為等皆為重點評分項目，另外亦參考各企業的社會參與度酌予加分。其中，法規符合度部分，統整近三年許可證、空氣污染防制費以及逸散污染物防制設備管理辦法的現場查核狀況，代表廠內設備是否依據法規修正調整，並隨著環保意識與時俱進；另以社會參與程度做為加分機制則是考慮部分業者礙於經費或人力無法及時改善，可以透過道路洗掃、綠美化等方式減緩外部成本，或是配合「以米代金」等其他環保政策共同為維護空氣品質盡一份心力。

環境保護局進一步表示，此次評比結果由中華紙漿股份有限公司台東廠、顥堅有限公司、俊發砂石場、星展科技實業有限公司與延昌混凝土有限公司等5單位獲得殊榮，恭喜與肯定每一個參與的業者，共同用行動守護臺東好空氣，期許未來有更多業者加入「好空氣企業」的行列，一同為改善空氣品質而努力。