慈心宮慨捐台東縣警局偵防車　縣府頒贈感謝狀

▲慈心宮慨捐台東縣警局偵防車。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



回饋不只是一句口號，慈心宮吳宗勳宗師以實際行動響應社會公益，主動捐贈台東縣警察局偵防車2輛，價值200餘萬元，以供警察單位執勤使用，縣警局特於7日下午辦理致贈儀式，台東縣副縣長王志輝代表接受，並致贈感謝狀，期許嶄新偵防車的撥用，能達良好治安、交通順暢及為民服務之目的，藉此幫助更多需要服務的民眾。



王志輝於捐贈儀式上代表縣民對吳宗師之善行義舉，表達最崇高的敬意與謝忱，並表示警察工作非常具機動性，不只治安、交通維護，地方上或偏遠地區也必須救急救難，近年來警局用於治安工作所需，已加速汰換逾齡車輛，以順利完成維護治安、交通等工作。

此次慈心宮吳宗勳宗師所捐贈之偵防車，配備完善、性能優良，將規劃配發至臺東縣警察局及大武分局，執行維護治安相關工作，持續為台東縣民服務，並為地方治安做最大努力。台東將會珍惜每一分民眾的慷慨捐輸，「取之於社會，用之於社會」，讓縣民都能感受到社會慈善義舉的溫暖，期許警察工作表現能贏得民眾高度肯定，台東治安維護工作能持續更加精進與突破。



慈心宮吳宗勳宗師為道教總廟授職高功法師，也是大樹慈心宮負責人，並擔任財團法人柴林腳教育基金會顧問，多年來吳宗師總是致力於南部縣市進行行善，本次捐贈吳宗師希望此舉能發揮拋磚引玉之功效，讓更多熱心公益人士及機關團體共襄盛舉，共同投入公益行列，為警謀利，為民謀福。