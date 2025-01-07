手機超方便！他家電話「只有2功能」　網一看：無可取代了

▲公司內基本上也看得到電話。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

隨著手機、各種通訊軟體出現，傳訊息變得方便，進而降低很多人使用市話的頻率，甚至家裡根本不會裝電話。近日就有網友好奇拋問，大家還有在用市話嗎？貼文曝光後，掀起網友討論，「家裡電話已經停用快10年了吧」、「停電或者家裡訊號不好的時候，這東西還是很好用的」。

有網友在臉書社團「爆廢公社公開版」上發文表示，現在智慧型手機普及，科技也越來越發達，還有人在使用市話嗎？他家的電話基本上只有兩個用途，一個是找手機，另一個就是叫瓦斯。

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貼文曝光後，就有網友直呼，「現在只有打錯電話跟詐騙會打來」、「10年前撤掉了，一直有騷擾電話跟詐騙打來，不堪其擾，偶爾還有要來訂便當的」、「還有詐騙跟選舉期間的拜票電話」。也有網友回應，「家裡有！而且很常用！公司也都有」、「偶爾還可以接起詐騙電話聊聊天」、「好用欸～至少不用充電」。

還有網友表示，「光是找手機這個功能就無可取代了」、「家裡沒其他人時，要找遺失的手機，就會想到它」。更有網友指出，「停電就只能用它啊」、「這個當全台灣大地震或大災難，基地台都掛掉的時候，就剩市話上場了」。

事實上，市話還是有其重要性，根據「中華電信」官網，市話有3大功能，分別是「急：緊急時撥110、119，可顯示報案地址」、「省：通話費較省，打客服、訂位時省很大」、「安：停電時仍可通，報平安最可靠」。