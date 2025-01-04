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稱「庇護島成駕駛危險區」挨轟　消基會喊冤：是希望加強標示

▲消基會稱「行人庇護島並未能有效達到保障行人安全的目的，反而成為了駕駛的新危險區域」，人本交通倡議團體憂心謬誤說法可能使道路安全大幅倒退。（圖／示意圖，記者林東良翻攝）

▲消基會澄清，不認為設立行人庇護島是錯誤，是希望政府在推動政策有配套措施。（圖／示意圖，記者林東良翻攝）

記者許敏溶／台北報導

13個人本交通倡議團體和網紅今（4日）發表聯合聲明，批評消基會日前發布「行人庇護島未有效保障行人安全，反成駕駛新危險區域」內容，憂心道安大幅退讓。消基會董事長鄧惟中表示，這是誤解，消基會並不認為設立行人庇護島是錯誤，而是希望政府在推動政策有配套措施，規劃應更細膩，包括加強安全標示。

停讓行人新制上路滿周年，消基會在本周四（2日）表示，新制效果未如預期，反而引發新問題，包括行穿線退縮及增設行人庇護島，成為駕駛新危險區域，建議政府在庇護島增設反光條，針對行人正確交通行為及違規認定，應做更完整明確定義及積極教育宣導。

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不過，13個人本交通倡議團體和網紅對於消基會說法感到不滿，今天發表聯合聲明，質疑消基會忽略許多關鍵根本因素，非常憂心將可能使道路安全大幅倒退。

▲▼這條路的行人庇護島好慘！被撞16次「歪腰50度」　職業駕駛也中了。（圖／記者許權毅翻攝）

▲消基會指出，駕駛不容易辨識新設立的行人庇護島而造成事故，顯示政府在推新政策應有配套措施。（圖／記者許權毅翻攝）

對此，消基會董事長鄧惟中表示，這是外界誤解，消基會並不認為設立行人庇護島是錯誤，行人庇護島是可以保護行人正確且有效方式，但因為台中在兩個月內發生16件駕駛撞上庇護島事件，消基才會發稿，主要是希望政府在推動新政策時，能夠有配套措施，因為駕駛不容易辨識新設立的庇護島。

鄧惟中進一步表示，「幸好上述16件事故都沒有行人受傷，但萬一未來造成行人受傷怎麼辦？所以才希望政府思考，在設立行人庇護島上出了什麼問題，加強配套措施，並非指該政策是錯誤，可能在文字撰寫上讓外界誤解。」

不過，鄧惟中也表示，根據交通部統計2024年上半年行人死亡肇因，過半（52%）事故發生在路口，顯示人車爭道問題，以及行人對於正確交通行為的認識不足，這也是政府需要持續加強宣導，提醒民眾過馬路不要一直看手機，要注意安全。

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