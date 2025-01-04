僑胞返國定居搭公車掉手機　桃園暖警載他到車站尋獲

▲僑居國外多年的余姓男子將手機掉在公車上，警方載往公車總站找尋。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

78歲余姓男子僑居國外多年後，返國定居在桃園市龜山區某養生村，昨日搭乘客運至龜山街上，下車後才發現手機遺失在客運上，立即向附近龜山派出所求助，員警查該班次確定為桃園客運的車輛後，立即載著余男直奔客運總站，請站務人員聯繫該司機，順利找到手機送回主人手中，余男十分感謝員警、客運司機、站務人員協助。

▲所幸熱心司機及時將拾獲手機送回。（圖／龜山警分局提供）

余姓男子於3日11時許，焦急至龜山分局龜山派出所報案稱剛下公車後，才發現手機遺落在公車座位上。當班的警員曹惟智、黃翔麟詢問完余男所搭乘之公車班次後，考慮天氣寒冷便決定載余男直接到桃園客運總站請調車處人員聯繫該班次公車司機，該司機接到通知後，果然在座位縫隙中找到手機先代為保管，員警與站務人員協調下，讓該部公車返回調車處將手機交還余男。

余男向警方表示，旅居國外時外國警方僅協助登記，未曾想過國內警方會如此積極高效率助其尋回手機，表示現在的警察與50多年前甫出國之際給予人民感受天壤之別，余男非常感謝站務人員及龜山派出所警員們的協助，也對於回國定居享受台灣濃濃的人情味是正確的。