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路過鄰女住處「手機伸窗口」偷拍裸照被抓包　色男認罪下場曝

▲桃園市陳姓男子去年2月間經過鄰居窗口，察覺鄰女沐浴，竟然以手機偷拍入浴影像，當場被女子發現報警處理。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲桃園市陳姓男子去年2月間經過鄰居窗口，察覺鄰女沐浴，竟然以手機偷拍入浴影像，當場被女子發現報警處理。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子去年2月某晚經過同住鄰居樓層窗口，察覺鄰女正在沐浴，見四下無人，竟以持手機伸入窗口偷拍其入浴影像，女子察覺窗口有手機偷拍嚇得連忙穿衣出來查看，發現竟至鄰居陳男氣得報警處理；桃園地院審理時，被告坦承犯行不諱，法官審結依妨害秘密罪，判處有期徒刑2月，還可上訴。

檢警調查，33歲的陳姓男子於去年2月25日晚間10時30分許，經過鄰居女子所居住之樓層，見窗內傳來沐浴沖水聲音且窗戶未關閉，竟心生歹念以手機伸入窗口朝浴室竊錄鄰女入浴全裸影像，鄰女驚覺窗口有手機偷拍，嚇得立即穿上衣服出外查看，察覺是陳男所為，氣得向中壢警方報案提告；桃園地檢署複訊後依妨害秘密罪嫌向法院聲請簡易判決處刑。

桃園地院審理時，被告陳男於檢警偵訊時均坦承犯行不諱，其自白內容與被害女子警詢時所述情節大致相符，中壢警方提供現場照片、集合式住宅監視器畫面截圖照片等佐證，被告犯行足堪認定。

法官審酌，被告未尊重他人隱私及身體自主權，考量有意和解，但告訴人未到場，迄今未達成和解賠償，法官審結依妨害秘密罪，判處有期徒刑2月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日，扣案手機與記憶卡予以沒入，本案還可上訴。

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