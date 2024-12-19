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趁病友熟睡「多次偷摸他鳥」色男認罪　和解不成下場出爐

▲桃園市呂姓男子去年7月至8月間在桃園療養院住院，多次趁隔床病友熟睡之際摸鳥猥褻得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲桃園市呂姓男子去年7月至8月間在桃園療養院住院，多次趁隔床病友熟睡之際摸鳥猥褻得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市呂姓男子去年7月至8月間在桃園療養院住院期間，多次趁隔壁病床病友熟睡時，伸出狼爪摸鳥猥褻得逞，被害人察覺後向護理師投訴報警處理；桃園地院審理時，被告呂男坦承犯行不諱，並有意與被害人和解，但被害人卻未出面，法官審結依乘機猥褻罪，判處有期徒刑6月，還可上訴。

檢警調查，35歲的呂姓男子於去年7月間在衛福部桃園療養院住院，未料，卻遭指控於7月24日起至8月28日期間，多次對隔床病友熟睡之際，以手撫摸其生殖器，對其為猥褻得逞，案經被害男子察覺後向護理師投訴，並向警方報案處理；桃園地檢署偵結依妨害性自主罪嫌向法院聲請簡易判決處刑。

桃園地院審理時，被告呂男坦承犯行不諱，護理師則指證歷歷，被害人在護理師詢問時，出現情緒焦躁反映，並坦承遭被告摸鳥等事實；法官審酌，被告為滿足一己私慾，漠視告訴人之性自主權，對其為乘機猥褻之行為，導致被害人身心受創，考量被告雖未與告訴人達成調解，惟被告已請求院方安排調解，但被害人未到庭而未能商談調解事宜，法官審結依乘機猥褻罪，判處有期徒刑6月，如易科罰金，以每日1千元折算1日，本案仍可上訴。

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