搭機捷遇美女坐旁邊！色男性騷蹭腿抓手　辯「列車晃動」被打臉

▲桃園市陳姓男子今年1月間搭乘機場捷運，乘機磨蹭鄰座女子腿部，更企圖抓握其手臂，但被女子及時閃躲，女子事後不甘被騷擾報警處理。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子今年1月間在龜山區搭乘機場捷運，見鄰座女子身材窈窕，竟乘機磨蹭其腿部，後又企圖抓握其手臂，但女子早有警覺及時閃躲，女子事後不甘受辱報警處理；桃園地院審理時，陳男辯「列車晃動」，想找東西抓，法官根據機場捷運提供列車監視畫面證明根本未晃動，不採信其辯詞，法官審結依性騷擾防治法之性騷擾罪，處拘役50日，緩刑2年，還可上訴。

檢警調查，25歲的陳姓男子於今年1月14日晚間7時許，於桃園市龜山區搭乘機場捷運，見鄰座女子長相甜美且身材窈窕，竟乘機以右腿部磨蹭女子左腿處，後又試圖抓握女子手臂等隱私部位，但女子已有警覺及時閃躲，陳僅摸到女子外套，陳對女子為性騷擾得逞。事後女子不甘受辱報警處理，龜山警方循線查獲陳男到案；桃園地檢署審結依違反性騷擾防治法案件向法院聲請簡易判決處刑。

桃園地院審理時，被告陳男坦承案發時地坐在證人女子身旁座位，並朝女子身體處挪動之、抓握等事實，但辯稱「因列車晃動想找東西抓」等語；證明確有以腿磨蹭證人之腿、伸手抓握其手臂等事實；法官根據機捷提供監視畫面，被告全程不時左右張望，臉面向告訴人且意識清醒，列車無何特別晃動，車內其他乘客亦無隨列車行進呈現類似被告之運動方向等事實，法官不採信被告之辯詞。

法官審酌，被告與女子素不相識，竟不知尊重異性基本尊嚴，僅為滿足一己私慾，乘告訴人不及防備之際為性騷擾行為，侵害其身體自由，被告雖坦承犯行深感悔意，然因告訴人未到庭，未能與告訴人達成調解；法官衡量被告年紀甚輕，且未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，念其短於思慮致誤蹈刑章，事後坦承犯行，值此審程序及刑之宣告之教訓，當知所警惕，因無再犯之虞。審結依性騷擾防治法之性騷擾罪，處拘役50日，如易科罰金，以1千元折算1日，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應接受10小時之法治教育，還可上訴。

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