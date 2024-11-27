離譜！北市國小男師潛入女廁「上往下偷拍」　11歲女學生嚇壞尖叫

▲北市某國小驚傳男老師潛入女廁偷拍女學生如廁畫面。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

嚇壞！北市大同區某國小許姓男老師，擔任該校社團指導老師，卻尾隨女學生進入女廁，透過隔間上方縫隙拿出手機偷拍，當女學生驚見手機鏡頭後，嚇得立刻大叫並逃離廁所，回家後第一時間將此事告訴母親，並報警處理。校方接獲通報後，隨即啟動調查程序。士林地檢署調查後，依違反《兒童及少年性剝削防制條例》將這名離譜狼師起訴。

起訴指出，許男自2023年9月起擔任該校魔術社指導老師。2024年6月14日下午4時許，他在5樓使用男廁時，見1名11歲女學生走進女廁，竟心生歹念，尾隨進入相鄰隔間，透過隔間上方縫隙拍攝女學生如廁畫面。女學生當場發現手機鏡頭，驚恐大叫並逃出廁所，許男則趁機迅速離開。

女學生返家後立即向母親講述這場驚魂經歷，母女隨後報警處理。校方接獲消息後，迅速啟動調查，並提供監視器畫面作為證據。

許男辯稱，當天授課地點因為調整至5樓教室，他在課前準備時手上沾到魔術道具粉末，才會進入女廁洗手，並否認攜帶手機。然而，監視器畫面顯示，許男從女廁跑出後，6秒鐘內該女學生也隨即衝出，打臉許的說法。

女學生也勇敢指出，檢警扣案的手機顏色與被偷拍的顏色相符；而學校也依校園性別事件認定許男性騷擾屬實，建議終止許男僱用關係，檢察官根據證人證述、監視器畫面等，依法起訴這名狼師。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

尊重身體自主權，請撥打110、113。

發現兒少性剝削，請撥打110、113。