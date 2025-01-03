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恐怖逆襲！散布男友性愛影片譏「奶太小」　吸毒謊稱被下藥性侵

▲愛情,戀愛,情侶,夫妻。（圖／pexels）

▲北部1名前女友竊錄前男友手機內與別人的性愛影片，並轉傳給其2名友人。（示意圖／pexels）

記者黃宥寧／台北報導

北部一名女子小愛（化名）懷疑男友對感情不忠，情緒失控之下採取一連串激烈報復行為，包括竊錄男友與他人的性愛影片並散布，吸毒後謊稱遭男友下藥性侵，甚至闖入男友住處偷竊物品及剪破衣物。男方忍無可忍，報警求助。士林地檢署偵結，依妨害性隱私及不實性影像等罪將小愛起訴。

據悉，小愛疑似發現男友有不忠行為，2023年6月間，在男友住處未經同意以手機側錄方式，竊錄男友與他人的性愛影片。事後，她將影片轉傳給男友的3名友人，甚至在訊息中附加羞辱性言論，譏諷：「他說要不是你奶太小，不然也很好玩」，意圖打擊男友名譽。這一行徑不僅令男友備感羞辱，也讓他深陷社交困擾。

同年9月，小愛向警方報案，聲稱遭男友下藥性侵。然而，檢警調查後發現，她在報案當日尿液檢測結果呈甲基安非他命及安非他命陽性，並無證據顯示男友涉及下藥行為，認為她實為試圖掩蓋自己吸毒行為的捏造說詞。

去年3月14日凌晨，小愛再度犯下離譜行徑，闖入前男友住處，竊取價值1000元的網路追蹤器，並用剪刀毀損男友的褲子與外套各一件，導致衣物無法使用。男友在一連串騷擾後，決定報警求助。

檢警調查後認定，小愛的行為涉及多項罪名，包括未經他人同意非法錄製性影像、未經他人同意散布性影像供人觀賞、加重毀謗、施用第二級毒品、竊盜及毀損共6罪，建請法院從一重處斷。

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恐怖逆襲！北部女散布男友性愛影片

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