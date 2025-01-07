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大陸 大陸焦點 特派現場

西藏6.8級地震！珠峰大本營劇烈晃動　遊客開車一路狂搖

記者任以芳／綜合報導

西藏日喀則市定日縣發生6.8級地震今（7）日09時05分發生6.8級地震，震源深度10公里。由於「世界之最」珠峰大本營位於日喀則定日縣的南側，海拔高達海拔5200米，地震當下珠峰營區劇烈搖晃，還有不少開車去珠峰遊客沿途也感受強震，車子與跟著地面狂搖，還好沒有傳出有人員傷亡。

西藏日喀則市定日縣發生6.8級地震，震中的西南方則是珠穆朗瑪峰，直線距離五六十公里。由於定日縣是去珠峰必經之路，今天上午許多大陸遊客駕車經過時，全部提前收到手機預警，並且依照距離遠近有不同的地震感受。

▲▼ 西藏日喀則地震 。（圖／翻攝 抖音）

▲ 西藏日喀則發生6.8級地震，開車去珠峰大本營遊客也感受地震威力 。（圖／翻攝 抖音）

有網友分享，「我在車上正前往珠峰大本營，車子直接狂搖。」搭配照片則是手機螢幕顯示「橘色」地震預警，內容顯示「地震波已抵達日喀則市薩迦縣」，

網路釋出影片顯示，有些遊客在車上或是暫時離開到地面避難，大家不安的拿著手機，緊盯預警即時倒數，還沒到最後一秒已經開始搖晃，遊客大喊「真的在晃！我真的感覺到了。」

陸媒《澎湃新聞》報導稱，珠峰大本營景區工作人員今表示，「發生地震時，遊客並不多，只有三五個，大本營震感強烈，整個地面都感覺在搖晃，遊客們都緊急躲避進環保車內。」

「他們在車上都很安全，景區人員、遊客都沒問題，情緒也很穩定。」該工作人員進一步解釋，由於2024年10月份珠峰大本營已經把帳篷撤走，遊客可以乘坐環保車到大本營遠眺珠峰，但是不能在現場住宿過夜。

▲▼ 西藏日喀則地震 。（圖／翻攝 抖音）

▲ 西藏日喀則發生6.8級地震，官方證實9人死亡 。（圖／翻攝 抖音）

目前珠峰上遊客順利轉移到安全地方，包括在當地大陸科研人員也陸續回報平安。中國科學院珠穆朗瑪峰大氣與環境綜合觀測研究站（以下簡稱「珠峰站」）的觀測主管席振華，在珠峰站工作了11年，今天早上感受地震威力。

席振華描述地震來的經過，早上9時05分左右，他還在房間休息，一開始是手機發佈地震預警，提醒即將發生4級左右的地震。起初他沒有在意，直到手機又發佈6.8級的地震訊息，他立刻裹著被子衝出房間外面。

「地震發生時樓棟晃動得很厲害，到處都能聽到『嘩嘩』響聲，還好所處地方沒有房屋損失和人員傷亡。」席振華說。

現在正是嚴寒冬季，珠峰站附近溫度是零下20多攝氏度，許多周邊村民也來不及顧上寒冷，都陸續跑出到外面空地中。24歲的頓當是曲宗村人，這個村子是扎嘎曲最上游的村子，也是離珠峰遊客大本營最近的村子之一。

10點05分左右，當地天還沒有亮，頓當感受強列到震感，立刻跑出家門口。村子有一部分年代久遠的土坯房難以承受地震帶來的衝擊，出現倒塌。一個小時後，餘震至今持續發生。

▲▼ 西藏日喀則地震 。（圖／翻攝 抖音）

▲ 西藏日喀則發生6.8級地震之前，相關區域民眾全部收到地震預警 。（圖／翻攝 抖音）

《央視》報導稱，這次地震周邊5公里內的村莊有塘仁村、雪珠村、嘎熱果吉村、美朵村、查吉、拉倉、康窮，20公里內的鄉鎮有措果鄉、曲洛鄉。震中5公里範圍內平均海拔約4259米。

上午9時，日喀則市定日縣扎西宗鄉巴松村還未天亮發生地震。次仁格旦是巴松村珠峰牛頭賓館的老闆，發生地震時整個賓館都在晃動，其中放置飲料的櫃子都因劇烈的晃動倒下。

當他跑到賓館外的空地時，發現周邊已經聚滿了村民，還好沒有人員傷亡和房屋倒塌，地震後村裡馬上出現了停電。次仁格旦稱，「2015年尼泊爾發生大地震，村裡震感就很強烈。而這一次是近9年震感最強的一次了。」

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