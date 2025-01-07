么弟遭邱軍撞死！二哥悲曝「6兄弟剩2人」：上個月才送走老四

▲歌手邱軍涉嫌肇事逃逸。（圖／翻攝自Instagram／1999.kui）

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

歌手邱軍(25歲)6日被爆出在去年12月27日凌晨4時許駕車行經基隆信一路，撞上站在路旁聊天的計程車司機，其中一名李姓運將傷勢嚴重，送醫搶救7天後宣告不治；而邱軍在肇事後並未下車察看，短暫停留後立即驅車離開現場，甚至還出席3場跨年晚會演出，引起家屬及輿論撻伐。

李姓運將的二哥透露，家中有6個兄弟，死者李男排行老么，原本上個月才送走老四，沒想到現在又要料理么弟的後事，感嘆家中兄弟一個接一個走了，現在只剩下老大、和老二(自己)了。

二哥指出，弟弟已經結婚，但膝下無子，原本住家很大，但為了就近照顧高齡9旬的老母親，因此搬到媽媽的對門居住，平常以開計程車維生，沒想到當天外出排班，竟會意外被邱軍撞死。

據警方調查，邱軍在肇事後並未立即停下，向前滑行約100公尺後才停車，但人並未下車察看，短暫停留後自認「覺得沒事」，隨後又離開現場。邱軍肇事逃逸後收到警方數度通知，但均神隱，直到29日凌晨才到案，後續因李男重傷不治，警方改以過失致死罪、肇事逃逸罪偵辦。

▼監視器拍下邱軍駕車直接撞上計程車司機。（圖／民眾提供）