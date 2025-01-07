西藏強震上千房屋倒塌！災民頭破血流驚恐逃難

▲災民表情驚恐，不少人身上都帶傷。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

西藏日喀則市定日縣7日上午9時05分發生6.8強震，已造成53人遇難、62人受傷，上千房屋倒塌，許多民眾逃到戶外避難，嚇得不敢返回屋內，也有人身上帶傷，正等待救援。

目前災情最為嚴重的就是震央附近的定日縣，在震央20公里的範圍內，人口數約6900人，有3個鄉（鎮、街道）駐地、27個村，大部分房屋都已經倒塌，造成大量傷亡，並有不少人受困。

從流傳的照片及影片中也能看到，許多居民表情驚恐的在戶外避難，後方就是倒塌的房子，其中，不少人身上都有傷，有幾個人的頭部正在不斷流血，且由於當地氣溫非常低，一些人身上還蓋著棉被保暖。

▼救援隊從倒塌的房屋中拉出傷者。（圖／翻攝微博）



根據《封面新聞》報導，居住在日喀則桑珠孜區的劉先生表示，地震發生時他還沒起床，9點多就被震醒，「當時整個人都懵了，趕緊從6樓下去往外面跑。」

劉先生說，當時不少人都跑到了街上避險，「市區的情況還好，我住的附近沒有看到房屋倒塌和人員受傷。現在街上避險的人都回去了。」

在日喀則從事外賣行業的馬先生說，早上9點剛起床手機上的60秒地震預警就響起來了，就趕緊把室友叫起來，「我住在一樓，跑出去後發生了地震。當時感覺到晃動，但震感不是特別強烈，我現在已經在正常工作了。」