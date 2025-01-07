邱軍母稱「對方避不見面」！死者家屬發聲：人躺加護病房怎麼避？

▲爆紅歌手邱軍撞死人。（圖／翻攝自邱軍IG）

記者郭世賢、戴若涵／基隆報導

25歲歌手邱軍靠著一首〈運轉人生〉爆紅，但他6日爆出2024年12月27日凌晨開車撞上2名運將，其中一人搶救7天後宣告不治，事件曝光後，邱母在個人臉書上發文，表示事發當下有去關心對方，但「對方避不見面」，針對此說法，死者家屬發聲了。

邱軍撞死運將一事爆出後，他至今仍未發聲，但其母在個人臉書上發文稱，「我兒子邱軍會給大家一個道歉..我們也不願這樣的事發生…現在經紀公司也積極處理中..雖然事發當下有去關心對方但是對方避不見面，我現在還是要（向）受難家屬說聲抱歉千千萬萬的對不起….我們會面對的我們不會逃避。」

對此，死者二哥接受電訪時表示，事發後妻子曾接到一位女性打來的電話，一接通對方並未說明身分，就稱要和解，「我老婆聽到和解就覺得莫名其妙，她到底是誰也不知道啊，當時我們還在跟警方做一些相關的筆錄，我老婆只回說，現在我們都交由警方去處理。」

▲邱軍以一首台語歌「運轉人生」爆紅。（圖／翻攝自Instagram／1999.kui）

針對邱母稱家屬「避不見面」一事，死者二哥則無奈回應，「他說我們避不見面，人就在加護病房，我相信警方也有跟她講人在哪裡，人躺在加護病房裡面，怎麼避啊？怎麼避不見面啊？」

另外，事發至今，邱軍沒有跟家屬見過一次面，沒有表達任何關心，而邱母一打電話進來就說要和解，死者二哥認為，現階段不是談和解的階段，應該是要如何給當事人一個交代才對，「(邱軍)本人一通電話、一點表示都沒有」，死者二哥吐露，事發至今不希望雙方隔空交戰，也不想要有無謂的謾罵，這樣太累了。

死者二哥針對「避不見面」一說，他再度強調，「我們(家屬)也不可能24小時在那邊(醫院)，我們只有會客的時候才在那邊，我們怎麼避啦，你有來找過我們嗎？我避？你找我也沒有用，你要找當事人嘛，(當時)他在加護病房裡，他會跑嗎？他會避嗎？」語氣相當無奈。

▲邱軍肇事畫面曝光 。（圖／民眾提供）