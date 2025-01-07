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農業部提禁養955種動物　昆蟲擾西痛批：烏賊戰術操弄對立

農業部一夕之間暴增955種禁養動物，就連僅40公分高、3.5公斤且攻擊力近趨於零的小袋鼠也被因「公共安全」理由入列。示意圖，（pexels）

▲農業部一夕之間暴增955種禁養動物，就連僅40公分高、3.5公斤且攻擊力近趨於零的小袋鼠也被因「公共安全」理由入列。（示意圖／pexels）

圖文／鏡週刊

農業部日前召開修正「指定公共禁止飼養輸入動物種類」會議，計畫一次新增多達955種動物列入禁養名單。然而，此舉引發極大爭議，知識型YouTuber「昆蟲擾西」吳沁婕也批評，這項政策不僅缺乏專業基礎，還可能導致飼養地下化與非法走私行為加劇。

吳沁婕在臉書發文直指，農業部動保司的提案未採納專家學者的建議，台灣師範大學生科系的林思民教授被列在會議名單中，卻根本沒收到開會通知，而公告的禁養名單和理由更顯粗糙隨意。例如，一隻僅40公分高、3.5公斤、攻擊力接近於零的小袋鼠，竟然因「公共安全」理由被列為禁養物種。她質疑：「可以告訴我，可愛的小袋鼠到底危險在哪裡嗎？」

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吳沁婕進一步指出，此前會議專家評估需進行風險管理的爬蟲類僅約30種，但新名單卻一次將955種動物全數納入，完全不解政策背後的科學依據。

吳沁婕強調，名單中包含許多在台灣已普遍飼養的動物，然而新規定卻禁止將禁養動物轉移給新的飼主，勢必導致大量棄養問題。她痛批，有與會的動保團體竟建議對這些動物進行安樂死，「有哪一位寵物飼主可以接受這樣離譜的說法？」

吳沁婕同時也警告，單純的全面禁止只會推動非法交易與走私行為，其他國家已有先例證明此路不通。分級管理與飼主教育，才是避免問題的根本之道。

針對外界批評，農業部聲稱此次禁養是為避免外來物種如綠鬣蜥入侵台灣生態。然而吳沁婕質疑，會議初期以「公共安全及動物福利」為理由，後來卻轉為生態破壞，前後說法自相矛盾，她怒批，農業部藉此操作綠鬣蜥議題激化「支持特寵飼養者」與「反對特寵飼養者」間的對立，形容這種「抹黑的烏賊戰術」，「操弄對立真的是我覺得最糟糕的行為」。

吳沁婕最後感嘆，台灣花了多年努力，才逐漸改變民眾對非傳統寵物的誤解與恐懼，讓更多人能欣賞貓狗以外的多樣生物。然而，這份禁養名單一旦通過，可能意味著台灣未來將不再有貓狗以外的合法寵物，這是她最不願看到的未來。

吳沁婕這篇貼文也引來大批反對官方及動保司做法的民眾留言，紛紛表示支持吳沁婕，「不能接受的是他們說可以安樂死，那流浪貓狗被終身監禁在收容所裡面，難道是免死“福利”？」「因為他們不喜歡所以禁止飼養蛇之類的真的很氣⋯⋯全部是生命」「真的，人類是對其他物種及自身最危險的動物」，時代力量黨主席王婉諭也留言聲援「台灣真的必須停止這種先禁國家』的思維」，甚至就連民進黨不分區立委張雅琳也說：「我也認為動保司這樣的做法很不妥當，我們這幾天都在跟農業部溝通，明天會請次長來說明。」


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