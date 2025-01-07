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「苗栗大師兄」1原因逃過一劫！　友人淪豬仔留遺言

緬甸與泰國邊境有不少詐騙園區（圖），詐騙集團與當地邦政府關係友好。（翻攝網路）

▲緬甸與泰國邊境有不少詐騙園區，詐騙集團與當地邦政府關係友好。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

貸款代辦公司人員向張先生解釋流程與細節，但張仍提問此行是否與詐騙園區有關？對方堅稱只是幫有需要的人辦貸款，還說核貸後不需他們償還，只是以後不能再入境泰國。牽線的Ａ先生見張遲疑，也敲邊鼓慫恿：「你們以後就是苗栗地區的大師兄，後進學弟妹都要你們賜教！」把2人捧得很高。

沒多久，對方又突然開出「沒前科、年紀25到40歲」的條件，強調若是搞詐騙，不需加這些條件，希望取信2人，張先生因年輕時曾與人打架，身上有前科、資格不符，最後只有余先生一個人飛往泰國。

余男（圖）誤信人蛇集團「辦貸款抽佣」的話術，淪為緬甸詐騙園區的豬仔。（讀者提供）

▲余男（圖）誤信人蛇集團「辦貸款抽佣」的話術，淪為緬甸詐騙園區的豬仔。

張先生表示，余先生從登機到抵達泰國機場，一路都在群組傳訊息聯繫，余當時回報，還有其他2名台灣男子同行，隨後拍下接送車輛的車牌，表示接待人員要載他們去飯店，但後來卻說車子越開越遠越偏僻，最後接待人員竟惡狠狠地要他們下車搭船，情況很不對勁。

這時，群組裡的Ａ先生傳訊要余先生不要上船，還說自己已經打了電話報案，但余已沒了音訊，代辦公司人員與Ａ先生則表現得十分氣憤，並立刻聯繫當地負責人，再創一個應變小組討論如何救余。

余男家屬報警，警方僅以「失蹤人口」受理。（讀者提供）

▲余男家屬報警，警方僅以「失蹤人口」受理。

張先生說，應變小組拉進幾個不認識的成員交代調查狀況，一下推給中國人、一下又說車輛掛的是緬甸軍方車牌，沒有辦法找人，Ａ先生跟代辦公司人員則煞有其事地飆罵對方，雙方一搭一唱，就是沒有具體幫助，張無法分辨誰是真、誰是假？感到十分無力。

應變小組調查了好幾天後不了了之，直到上個月，張先生的IG突然出現好幾個陌生帳號留言，內容稱自己在緬甸園區，生不如死、很想自殺，還留下高雄阿嬤家的電話及住址，請張探望照顧，就像遺言一般。

人蛇集團開出年齡等條件，讓被害人卸下心防，認為泰國行與詐騙無關。（讀者提供）

▲人蛇集團開出年齡等條件，讓被害人卸下心防，認為泰國行與詐騙無關。

此外，留言者還透露現場大約有60名台灣人受困，張先生細看內容，驚覺留言者就是余先生，於是急忙聯繫余的家人報警，但警方只以失蹤人口受理，張轉向刑事警察局及外交部求助，結果2個單位都回覆他「無能為力」。

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