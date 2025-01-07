柯文哲說謊被打臉！「滅證清單」一次看　不只要橘子出境

▲前民眾黨主席柯文哲1月2日遭裁定羈押禁見3個月，意外引爆陳智菡與蔡壁如間戰火。（圖／鏡週刊提供，下同）

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本刊調查，檢廉去年8月30日搜索時，在民眾黨主席辦公室搜到一張被撕碎的紙條，拼湊還原發現第一條寫著：「晶華→orange出國」，第二條列出「木可內帳、有無洩露？帳本？自我檢查」及「金主」等，這手諭被認定是柯的滅證清單，隨後橘子出境，李文宗下令碎掉木可損益表，滅證項目全部執行後便撕掉紙條；至於木可內帳可能已由柯交代橘子攜走逃亡，意在製造追查斷點。

檢廉還查出，橘子除經手沈慶京賄款1,500萬元、妙天1,000萬元及博奕大亨陳盈助300萬元，去年4月還奉柯之命，拿20萬元給民眾黨祕書長周榆修，轉交涉貪遭起訴的前台北市勞動局長陳信瑜請律師，去年4月4日柯還下令橘子與民眾黨前祕書處主任謝泊泓討論錢進木可之事，顯見木可及京華城案的金流都與橘子有關，柯在接押庭表示橘子是「愛玩的小朋友」，只是幫忙買便當的助理，但對比橘子曾幫柯處理上千萬元金流，角色之重，不言可喻。

▲李文宗（左）去年8月遭約談後無保請回，卻立即透過陳智菡與柯文哲串供。

去年9月5日柯文哲遭收押後，對木可公司與競總的授權金合約，即採取避重就輕策略，柯坦承有簽約，但不知道內容，也不知是誰拿給他簽的，更不清楚10％授權金的事，至於合約上的競總大章與柯本人的章是誰蓋的，柯回答：「我不曉得我有這個印章，我知道這份合約，我看一看就放著，但這印章我是第一次看到，我不知道是誰蓋章的，因為管理太鬆散了，我第一次看到這2個印章，我不知道這2個印章誰保管的，競總的財務是李文宗管的。」

辦案人員從種種跡證認定，木可公司就是柯用來收取政治獻金及賄款的多功能黨營事業，一旦查獲木可內帳，就能勾稽出柯收賄及侵占公益罪的金脈，柯當然也深知木可內帳的重要性，在檢廉發動搜索前，便早早列出滅證待辦清單一一執行。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



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