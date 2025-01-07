　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

柯文哲坦言：用450萬買股票　「捐做公益」至今未發生

陳智菡（前中）不僅涉串供，她與丈夫許甫（前右）涉賣小物抽佣政治獻金案遭另案偵辦。

▲陳智菡（前中）不僅涉串供，她與丈夫許甫（前右）涉賣小物抽佣政治獻金案遭另案偵辦。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

知情人士指出，從柯與陳智菡去年談到木可案時的「死棋說」對話看得出來，他們已知木可案違法，還忙著找已遭列被告的李文宗串供，並設法串接故事要帶風向，同時宣布要找會計師查帳，就在會計師公會聲明無會員願幫民眾黨查核當天，本刊踢爆木可有450萬元流入柯的帳戶，民眾黨當時還表示，這筆錢已捐公益，柯文哲到案後則表示450萬元已捐社福團體，接押庭時又改口說有用以買股票。

根據起訴資料，民眾黨對450萬元之事明顯說謊，這筆錢是2023年12月20日及去年1月與5月，木可以「肖像權授權金」匯款100萬元、150萬元及200萬元、合計450萬元至柯的第一銀行帳戶後，由柯妻陳佩琪去年1月22日匯款244萬元至其子柯傅堯帳戶，去年2月6日柯傅堯帳戶匯出95萬餘元買股票，那450萬元仍有200萬元在柯文哲帳戶，白營所謂捐出做公益，至今未發生。

柯文哲強調沒有一分錢流進私人口袋，卻遭查出政治獻金透過妻子陳佩琪（圖）轉匯244萬元給兒子，其中95萬元買股票。

▲柯文哲強調沒有一分錢流進私人口袋，卻遭查出政治獻金透過妻子陳佩琪（圖）轉匯244萬元給兒子，其中95萬元買股票。

根據起訴卷證資料顯示，陳智菡在李文宗等被告因假帳風暴遭搜索傳喚一週後，於去年8月22日向柯文哲表示：「競選總部跟木可又簽了一個約，是競總收入的10%，要給木可當授權金」「我問李文宗，競總收入的10%是什麼」「他說是政治獻金」。陳接著對柯說：「原本我還希望他（李文宗）可以換個說法，說是其他收入」「但他好像已經告訴檢調競總收入指的是『政治獻金』，這幾乎是死棋」「我們真的要想想，要如何保住您的能量」「這已經不是木可的成本高於他們賣給競總的服務可以解決，而是您簽了約，同意他把政治獻金當作木可的收入來源」。

柯文哲隨即回覆陳智菡：「結論，先放消息，我們現在正在找會計師來簽證，這也需要時間，我們已經去找台北市會計師公會來幫忙。把整個故事串接，重點是讓大家知道我們下個禮拜會開結案記者會，然後大部分的問題現在都有解決。當然我們還需要利用這些時間來解決木可的問題。」之後，民眾黨即發函台北市會計師公會，希望派員協助查核，但公會同月28日聲明，經過徵詢5名會員，均未獲意願，「本案無人接任。」

從柯的LINE對話可知，他對木可的所作所為明顯違法全都心知肚明，卻試圖隱匿，柯營還主打「侵占自己的政治獻金不算侵占」，不過，《政治獻金法》明確規範，政治獻金不能用於政治活動以外的用途，總統競選政治獻金4年內用不完，依法要繳國庫，政黨也不能有營利行為，柯營卻開木可公司營利，還將政治獻金匯給兒子買股票，將來在法庭上想要脫罪，恐沒那麼容易。

柯文哲萬萬沒想到，當初的串證、滅證以為天衣無縫，如今卻被檢方一一破解，成為再次收押禁見的理由，蔡壁如的「WEN說」與陳智菡的「死棋說」，同樣害慘阿北，二人花再多的力氣指責對方，也改變不了這一殘酷的事實。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。


更多鏡週刊報導
【時事焦點】陳智菡串證自認死棋形同認罪　柯文哲滅證清單曝光
【柯滅證清單3】想年砸600萬買民調公司當CIA　揭柯文哲向金主挖錢密技
【柯滅證清單】木可金流串供新鐵證　陳智菡認「死棋」對話咬死柯文哲

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
柯建銘預告「大罷免時代」來臨　黃暐瀚曝3標準：危險席次寥寥可
快訊／NONO穿西裝第4度開庭　小紅老師證人身分現身了
CES展直擊／黃仁勳演講萬人搶進　開幕前兩小時場外已爆滿
柯文哲「挖錢密技」公開！　年砸600萬買民調公司
快訊／台積電漲35元至1160天價　台股大漲近400點
「苗栗大師兄」1原因逃過一劫！　友人淪豬仔留遺言

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

綠島受刑人王天佑背景曝！「海陸退伍」輕鬆翻牆　躲回職員宿舍遭逮

苗栗雲海秘境美景遭污染！3嫌大白天丟數十包廢棄物　當場被逮

快訊／色魔NONO伸狼爪第4度開庭　小紅老師證人身分現身了！

人夫曖昧八大女喊「想妳的夜」　正宮怒討50萬卻輸了

邱軍神隱不道歉...堅稱「撞到石頭」！檢方依過失致死罪偵辦

空拍畫面曝光！「建商出包」三重民宅一夜倒塌　住家慘淪碎石堆

快訊／新北機車行清晨大火！燃燒近百坪濃煙狂竄　樹林板橋快關窗

「苗栗大師兄」1原因逃過一劫！　友人淪豬仔留遺言

綠島逃獄僅有1人成功回台！　手法如《神鬼交鋒》

詐團車手獲判免刑　1原因反轉改關10個月

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

警開槍畫面曝！男掛假車牌拒檢逆向狂飆　中彈才停下

#林昱珉 赴宜蘭當12天補充兵！ 新北府前廣場搭巴士前往 #服役

#三重 傾斜民宅20：49突倒下！住戶來不及取貴重物品痛哭

歌手 #邱軍 開車撞死 #小黃運將 ！　疑酒駕 #肇逃 2天才到案

邱軍撞死計程車司機「肇逃2天」　照常上工唱跨年：一起變更好

三重傾斜民宅「20：49突然倒下」　住戶來不及取物痛哭！

#邱軍 撞亡運將稱「以為石頭」　家屬怒嗆肇逃：是不是人啊

成毅「在哪跌倒就在哪社交」

歌手邱軍開車撞死小黃運將！　疑酒駕「肇逃2天後才到案」

綠島受刑人王天佑背景曝！「海陸退伍」輕鬆翻牆　躲回職員宿舍遭逮

苗栗雲海秘境美景遭污染！3嫌大白天丟數十包廢棄物　當場被逮

快訊／色魔NONO伸狼爪第4度開庭　小紅老師證人身分現身了！

人夫曖昧八大女喊「想妳的夜」　正宮怒討50萬卻輸了

邱軍神隱不道歉...堅稱「撞到石頭」！檢方依過失致死罪偵辦

空拍畫面曝光！「建商出包」三重民宅一夜倒塌　住家慘淪碎石堆

快訊／新北機車行清晨大火！燃燒近百坪濃煙狂竄　樹林板橋快關窗

「苗栗大師兄」1原因逃過一劫！　友人淪豬仔留遺言

綠島逃獄僅有1人成功回台！　手法如《神鬼交鋒》

詐團車手獲判免刑　1原因反轉改關10個月

綠島受刑人王天佑背景曝！「海陸退伍」輕鬆翻牆　躲回職員宿舍遭逮

苗栗雲海秘境美景遭污染！3嫌大白天丟數十包廢棄物　當場被逮

收購美鋼案遭擋　日鐵向美國法院「狀告美國政府」

莘聖建設第一案就出包　起底女董曾言：人與人間「信任最重要」

CES吸引4500家參展商搶進　主辦曝不看好關稅戰「期待更多合作」

畢爾願為熱火等3隊放棄交易否決權　太陽主帥將他降為替補原因曝

藍營推舉區桂芝認審查課審會委員「驚人言論曝」　她嘆怵目驚心名單

柯建銘預告「大罷免時代」來臨　黃暐瀚曝3標準：危險席次寥寥可數

快訊／色魔NONO伸狼爪第4度開庭　小紅老師證人身分現身了！

今晚變天轉雨！下波冷空氣一路凍到周末　低溫跌破8度

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

社會熱門新聞

即／三重傾斜民宅倒下！住戶來不及取物痛哭

即／王天佑「綠島逃獄7.5hrs」　藏匿地點曝光

建商挖垮民宅！三重受災戶悲控損失千萬

高雄女不信被詐騙！騙警察慘賠5627萬

柯文哲「滅證清單」曝光　不只要橘子出境

陳智菡對話咬死柯文哲　木可金流串供新鐵證

拐綁「台灣豬仔」新惡招！　60人泰國失聯淪禁臠

即／綠島毒販王天佑越獄　晚間自行回到監獄

即／三重民宅倒塌！侯友宜：絕對追究責任

屏東男堤防晨跑…慘遭狗群狂咬「生殖器撕裂」

綠島毒販「爬牆逃獄」原因曝光　被天氣擊敗自行返回

免簽開後門！　泰女大舉來台賣淫

空拍畫面曝光！三重民宅倒塌慘淪碎石堆

快訊／大貨車翻覆起火　載「3000顆磷酸鋰鐵電池」

更多熱門

相關新聞

柯文哲「挖錢密技」公開！　年砸600萬買民調公司

柯文哲「挖錢密技」公開！　年砸600萬買民調公司

辦案人員發現，柯文哲去年1月傳LINE向李文宗表示：「謝泊泓要成立民調中心，其實更正確的講法是民眾黨的CIA，負責分析資料，現在我們要買一家民調公司，大概固定成本是每年600萬，我們也可以做其他民間生意，但我認為作為第三大政黨，在選舉那一年，不太可能有機會去接其他生意，金主不敢直接錢給我，但他們可以付錢給木可公司，當作是採購調查。」

柯文哲「滅證清單」曝光　不只要橘子出境

柯文哲「滅證清單」曝光　不只要橘子出境

被陳智菡打臉！　史書華酸「不要跟豬打架」

被陳智菡打臉！　史書華酸「不要跟豬打架」

陳智菡對話咬死柯文哲　木可金流串供新鐵證

陳智菡對話咬死柯文哲　木可金流串供新鐵證

美女主播變「性治療師」　日接4客月薪6位數

美女主播變「性治療師」　日接4客月薪6位數

關鍵字：

鏡週刊柯文哲

讀者迴響

熱門新聞

即／三重傾斜民宅倒下！住戶來不及取物痛哭

婆婆下令「輪流住院照顧大姑」　媳當場擊落！千人拍手

即／王天佑「綠島逃獄7.5hrs」　藏匿地點曝光

建商挖垮民宅！三重受災戶悲控損失千萬

高雄女不信被詐騙！騙警察慘賠5627萬

北韓恐在首爾引爆核彈！屍體蒸發200萬人死傷

美女主播變「性治療師」　日接4客月薪6位數

百萬網紅媽一屍2命　吃晚餐噎到窒息亡

「夫妻都得肺癌」原因曝　醫：這家庭發生什麼事

寒流失蹤？專家：恐冬天都不來

柯文哲「滅證清單」曝光　不只要橘子出境

陳智菡對話咬死柯文哲　木可金流串供新鐵證

根本白吃！5保健食品「搭配禁忌」曝　營養師：都死翹翹了

交往8年分手！隔2個月「男生要結婚」她錯愕

拐綁「台灣豬仔」新惡招！　60人泰國失聯淪禁臠

更多

最夯影音

更多

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

警開槍畫面曝！男掛假車牌拒檢逆向狂飆　中彈才停下

#林昱珉 赴宜蘭當12天補充兵！ 新北府前廣場搭巴士前往 #服役

#三重 傾斜民宅20：49突倒下！住戶來不及取貴重物品痛哭

歌手 #邱軍 開車撞死 #小黃運將 ！　疑酒駕 #肇逃 2天才到案

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面