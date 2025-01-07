柯文哲坦言：用450萬買股票　「捐做公益」至今未發生

▲陳智菡（前中）不僅涉串供，她與丈夫許甫（前右）涉賣小物抽佣政治獻金案遭另案偵辦。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

知情人士指出，從柯與陳智菡去年談到木可案時的「死棋說」對話看得出來，他們已知木可案違法，還忙著找已遭列被告的李文宗串供，並設法串接故事要帶風向，同時宣布要找會計師查帳，就在會計師公會聲明無會員願幫民眾黨查核當天，本刊踢爆木可有450萬元流入柯的帳戶，民眾黨當時還表示，這筆錢已捐公益，柯文哲到案後則表示450萬元已捐社福團體，接押庭時又改口說有用以買股票。

根據起訴資料，民眾黨對450萬元之事明顯說謊，這筆錢是2023年12月20日及去年1月與5月，木可以「肖像權授權金」匯款100萬元、150萬元及200萬元、合計450萬元至柯的第一銀行帳戶後，由柯妻陳佩琪去年1月22日匯款244萬元至其子柯傅堯帳戶，去年2月6日柯傅堯帳戶匯出95萬餘元買股票，那450萬元仍有200萬元在柯文哲帳戶，白營所謂捐出做公益，至今未發生。

▲柯文哲強調沒有一分錢流進私人口袋，卻遭查出政治獻金透過妻子陳佩琪（圖）轉匯244萬元給兒子，其中95萬元買股票。

根據起訴卷證資料顯示，陳智菡在李文宗等被告因假帳風暴遭搜索傳喚一週後，於去年8月22日向柯文哲表示：「競選總部跟木可又簽了一個約，是競總收入的10%，要給木可當授權金」「我問李文宗，競總收入的10%是什麼」「他說是政治獻金」。陳接著對柯說：「原本我還希望他（李文宗）可以換個說法，說是其他收入」「但他好像已經告訴檢調競總收入指的是『政治獻金』，這幾乎是死棋」「我們真的要想想，要如何保住您的能量」「這已經不是木可的成本高於他們賣給競總的服務可以解決，而是您簽了約，同意他把政治獻金當作木可的收入來源」。

柯文哲隨即回覆陳智菡：「結論，先放消息，我們現在正在找會計師來簽證，這也需要時間，我們已經去找台北市會計師公會來幫忙。把整個故事串接，重點是讓大家知道我們下個禮拜會開結案記者會，然後大部分的問題現在都有解決。當然我們還需要利用這些時間來解決木可的問題。」之後，民眾黨即發函台北市會計師公會，希望派員協助查核，但公會同月28日聲明，經過徵詢5名會員，均未獲意願，「本案無人接任。」

從柯的LINE對話可知，他對木可的所作所為明顯違法全都心知肚明，卻試圖隱匿，柯營還主打「侵占自己的政治獻金不算侵占」，不過，《政治獻金法》明確規範，政治獻金不能用於政治活動以外的用途，總統競選政治獻金4年內用不完，依法要繳國庫，政黨也不能有營利行為，柯營卻開木可公司營利，還將政治獻金匯給兒子買股票，將來在法庭上想要脫罪，恐沒那麼容易。

柯文哲萬萬沒想到，當初的串證、滅證以為天衣無縫，如今卻被檢方一一破解，成為再次收押禁見的理由，蔡壁如的「WEN說」與陳智菡的「死棋說」，同樣害慘阿北，二人花再多的力氣指責對方，也改變不了這一殘酷的事實。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



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