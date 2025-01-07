柯文哲「挖錢密技」公開！　年砸600萬買民調公司

▲柯文哲（左）去年9月10日應訊坦承，成立木可是要以採購及投資等形式向金主收錢。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

辦案人員發現，柯文哲去年1月傳LINE向李文宗表示：「謝泊泓要成立民調中心，其實更正確的講法是民眾黨的CIA，負責分析資料，現在我們要買一家民調公司，大概固定成本是每年600萬，我們也可以做其他民間生意，但我認為作為第三大政黨，在選舉那一年，不太可能有機會去接其他生意，金主不敢直接錢給我，但他們可以付錢給木可公司，當作是採購調查。」

木可源自於柯文哲的「屯田」20億募款計畫，原本是眾城公司，但因蔡壁如及外部資金等因素，改成立木可，做為控股公司，除了創投也曾注資媒體，柯文哲去年9月10日應訊時針對木可是不是黨營事業時？他回答表示，木可算是友好外部企業，木可是要幫助民眾黨的發展，柯文哲還說：「絕大多數的金主不願意曝光，就會變成是投資案及購買案」，由於這做法明顯是為了規避《政治獻金法》的監督，印證了柯文哲到案前陳智菡在討論木可案時提到的「死棋」說。

柯文哲到案後表示：「藍白合破局後就沒有什麼人捐款給我，人家要幫忙自然就會幫你，外面的活動會幫你處理，我都是人家隨喜，挺阿伯護台灣那個活動，沿路吃的東西都是人家送的，都是網路上說現在走到哪缺什麼，就會有人來提供幫忙，如果找公關公司來辦一定要1億以上，在網路上尋求幫忙就會有那些功德主自己會來捐。」

▲柯文哲與陳智菡的「死棋說」，是針對李文宗應訊時所提，競總賣小物後給木可公司的款項。

此外，柯文哲去年也向檢察官表示：「會捐錢的人都怕得要死，會想跟我見面的都是沒有錢的人，捐錢的人都會很怕跟我見面。會想跟我拍照見面的都沒有錢居多。」柯也強調：「我們從來不會跟別人去討東西，都是跟他們說你方便就好。」

檢廉還查出，橘子許芷瑜在木可案中也有角色，去年4月4日柯還下令橘子與民眾黨前祕書處主任謝泊泓討論錢進木可之事，顯見木可及京華城案的金流都與橘子有關，柯在接押庭表示橘子是「愛玩的小朋友」，只是幫忙買便當的助理，但對比橘子曾幫柯處理上千萬元金流，角色之重，不言可喻。

橘子除經手沈慶京賄款1,500萬元、妙天1,000萬元及博奕大亨陳盈助300萬元，去年4月還奉柯之命，拿20萬元給民眾黨祕書長周榆修，轉交涉貪遭起訴的前台北市勞動局長陳信瑜請律師。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



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