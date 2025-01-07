分析陳智菡「關鍵對話」定罪柯文哲　吳靜怡：還要拉民眾黨送葬？

▲民眾黨立院黨團主任陳智菡。（圖／記者袁茵攝）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲深陷京華城、政治獻金兩案， 2日遭裁定羈押禁見3個月，鏡週刊今（7日）指出，陳智菡與柯文哲去年8月討論偵訊應答方向，講到木可內帳時認為是「死棋」，說法等同認罪。對此，政治評論員吳靜怡表示，這段對話定罪了柯文哲，陳智菡明知柯文哲下了盤死棋，難道還要拉整個民眾黨送葬？她直言，民眾黨的「政治獻金澄清記者會」，由陳智菡精心布局，似乎就是想要空中串證、企圖將一切甩鍋給木可公司。

吳靜怡表示，「這已經不是木可的成本高於他們賣給競總的服務可以解決，而是您簽了約，同意他把政治獻金當作木可的收入來源」，陳智菡這段對話定罪了柯文哲，在木可高額利潤的背後，恐怕也不知道「木可銷貨定價」是成本的四、五倍，也是由柯文哲拍板決定的。

吳靜怡表示，媒體揭露柯文哲與陳智菡關鍵對話，木可公關與民眾黨之間的分潤額就是使用政治獻金套取利益，不僅如此，李文宗至檢調的供詞，柯文哲幾乎能夠掌握。

吳靜怡認為，柯文哲在羈押前的最後一場「政治獻金澄清記者會」率領黨立委、高層，由陳智菡精心布局，似乎就是想要空中串證、企圖將一切甩鍋給木可公關公司，並要求木可退回差額1360萬元給競總的荒謬戲碼。

接著，吳靜怡提到，柯文哲在法庭上說橘子只是「愛玩的小妹妹」，也說自己跟橘子沒有聯絡，但完全都在說謊。去年一月，柯文哲對李文宗傳訊「謝泊泓要成立民調中心，其實更正確的講法是民眾黨的CIA，負責分析資料，現在我們要買一家民調公司，大概固定成本是每年600萬，...」。

吳靜怡指出，當年的兒童節，柯文哲更下令「愛玩的小妹妹」橘子與謝泊泓討論錢進木可之事，顯見木可及京華城案的金流都與橘子有關，木可公司就像是柯文哲一手能掌握的控股公司，而五月份用柯傅堯設立的智堯資訊，是不是就是要執行「民眾黨的CIA」計畫。

吳靜怡再指，木可公司帳戶內資金、總統候選人補助款、總統候選人剩餘款項在帳冊內均列為不公開，李文娟曾估算未來4年內CIA（資料中心）、眾望基金會、台灣新故鄉智庫協會、小草咖啡棧、辦公室需求高達1億8500萬元，若柯文哲拍板執行，表示大水庫的金流不會小於1億8500萬元。

吳靜怡強調，週末舉辦民眾黨大遊行的訴求到底是什麼？幫知道有罪的人繼續威嚇司法嗎？真要好好想想。

對此，陳智菡稍早回應，北檢跟「鏡檢」用標題說她與柯訊息構成串證事實，若構成串證，為什麼好幾次羈押庭，沒出現法庭上？合理懷疑所謂偵查不公開已經變成笑話一場，非常感謝北檢把簡訊內容公開，足以證明柯文哲從頭到尾都不知情，當時由她與時任競總幹事黃珊珊負責查帳小組，看到木可與競總一些帳務中，確實有不尋常的狀況，所以進一步詢問李文宗，必須了解為什麼匯給木可這麼多金額，遠高於競總認知，「釐清真相卻被認定是串證嗎」？

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼政治評論員吳靜怡Grace。（圖／《豈有此呂》）