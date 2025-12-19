男暗語賣安毒賺1萬6！瞎扯是壯陽藥　法官打臉重判11年2月

▲彰化毒販躲查緝，賣毒用暗語遭警方識破法官重判11年2月。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

許姓男子兩度販賣安非他命給一名毒蟲，收取1萬6千元，遭警方查獲送辦，雖其矢口否認犯行，辯稱是「壯陽藥」，法院根據買家證詞及雙方聯繫時，刻意以暗語躲避查緝，毒蟲也供出是向許男購買安非他命，認定許男確實營利販毒，判許應執行有期徒刑11年2月。

許男到案後否認販賣，偵查時曾說與對方見面是為了歸還從買家拿走的瑪卡、犀利士（保健及壯陽等藥品），法院審理時又改口說是「還毒品錢、退毒品」，但法官仔細檢相關通訊譯文，發現雙方在約定見面時，使用「我打給那個…」、「你等我，我馬上弄」、「那個啦…可能不要了」等語，並在簡短對話後即迅速約定見面地點，完全避談具體物品名稱。法官認為，這種對話模式與實務上毒品交易為規避查緝而使用的暗語、默契溝通特徵相符。

買家於警詢、偵查及審理中的證詞，交易事實（時間、地點、毒品種類、價格數量）前後大致吻合，這些譯文與證人證詞綜合判斷，已可證明被告兩次販毒犯行。兩次交易均有明確對價（6,000元與10,000元），在無證據證明被告是「原價轉讓」的情況下，被告從中賺取價差、牟取利益的意圖。

在量刑方面，法院審酌被告販賣第二級毒品，嚴重危害國民健康與社會治安，且犯後始終否認犯行，態度不佳，所辯理由反覆，因此分別從重量刑。兩次販毒犯行，各判處有期徒刑10年6月及10年10月，應合併執行11年2月，並宣告沒收販毒所得的1萬6千元。