彰化「送肉粽」跨4村莊太緊張　神明指示「5km↓1km」路線曝光

▲福興鄉麥厝村將於27日舉行送肉粽。（示意圖／楊昇樺提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣福興鄉麥厝村即將於12月27日晚間9點舉行「送肉粽」科儀，引發地方關注。原本規劃的送煞路線長達5公里，跨越數個村落，但經請示神明後，為避免勞師動眾及減少居民不安，決定將路線大幅縮短至約1公里。麥厝村長梁國忠今日（18日）公開初步路線，並強調最終細節仍待神明指示後定案，呼籲村民當晚盡量避開儀式範圍，確保平安。

根據曝光的送肉粽路線，從麥厝村喪家出發，經廈粘橋左轉往埔鹽溪，再接入東螺溪，最終至出海口進行化煞，全程約1公里。村長梁國忠說明，原本路線長達5公里，橫跨福興與芳苑共4個村莊，但考量範圍過大可能引起沿線居民緊張，且隊伍步行負擔較重，經請示神明後決定「縮小規模、簡單處理」，將路線大幅縮減，並以出海口作為儀式終點。

▲福興鄉麥厝村將於27日舉行送煞科儀。（圖／翻攝自彰化踢爆網）

梁國忠表示，此次「送肉粽」科儀將以步行方式進行，細節路線與確切時間仍有可能微調。這幾天將持續請示神明，預計最快於本週日(12月22日)前對外公告最終方案。他特別提醒村民，儀式舉行期間應盡量避開相關路段，以免衝煞，確保人身安全。

「送肉粽」是彰化沿海地區特有的民俗儀式，旨在送走吊頸自盡者的煞氣，傳統上對路線與程序極為講究。此次麥厝村在規劃過程中，兼顧民俗信仰與社區影響，主動縮減範圍，反映出地方對傳統習俗的調整與對居民感受的尊重。村長也強調，一切安排將以神明指示為依歸，並盡可能降低對日常生活的干擾。