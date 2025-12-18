　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

彰化「送肉粽」跨4村莊太緊張　神明指示「5km↓1km」路線曝光

▲彰化市今晚要送肉粽。（示意圖／楊昇樺提供）

▲福興鄉麥厝村將於27日舉行送肉粽。（示意圖／楊昇樺提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣福興鄉麥厝村即將於12月27日晚間9點舉行「送肉粽」科儀，引發地方關注。原本規劃的送煞路線長達5公里，跨越數個村落，但經請示神明後，為避免勞師動眾及減少居民不安，決定將路線大幅縮短至約1公里。麥厝村長梁國忠今日（18日）公開初步路線，並強調最終細節仍待神明指示後定案，呼籲村民當晚盡量避開儀式範圍，確保平安。

根據曝光的送肉粽路線，從麥厝村喪家出發，經廈粘橋左轉往埔鹽溪，再接入東螺溪，最終至出海口進行化煞，全程約1公里。村長梁國忠說明，原本路線長達5公里，橫跨福興與芳苑共4個村莊，但考量範圍過大可能引起沿線居民緊張，且隊伍步行負擔較重，經請示神明後決定「縮小規模、簡單處理」，將路線大幅縮減，並以出海口作為儀式終點。

▲福興鄉麥厝村將於27日舉行送煞科儀。（圖／翻攝自彰化踢爆網）

▲福興鄉麥厝村將於27日舉行送煞科儀。（圖／翻攝自彰化踢爆網）

梁國忠表示，此次「送肉粽」科儀將以步行方式進行，細節路線與確切時間仍有可能微調。這幾天將持續請示神明，預計最快於本週日(12月22日)前對外公告最終方案。他特別提醒村民，儀式舉行期間應盡量避開相關路段，以免衝煞，確保人身安全。

「送肉粽」是彰化沿海地區特有的民俗儀式，旨在送走吊頸自盡者的煞氣，傳統上對路線與程序極為講究。此次麥厝村在規劃過程中，兼顧民俗信仰與社區影響，主動縮減範圍，反映出地方對傳統習俗的調整與對居民感受的尊重。村長也強調，一切安排將以神明指示為依歸，並盡可能降低對日常生活的干擾。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
461 1 8866 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
修國安法禁鼓吹戰爭　政院：鼓吹統一或攻打其他國家都要罰
「男友哭得比我們傷心」23歲女母淚崩：為什麼要把我女兒奪走
恐怖畫面曝！母子被夾1死1傷　暴衝婦低頭不語移送
快訊／知名車商「超巨招牌」突砸落　整排汽機車慘毀
台灣網美穿囚服現身！　遭法官訓斥：我講話妳閉嘴
23歲女「遺體碎裂」花15小時修復！　殯葬業者嘆：慘不忍睹

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

澎湖馬公2天車禍2死！19歲男開BMW追撞機車　女騎士傷重不治

彰化「送肉粽」跨4村莊太緊張　神明指示「5km↓1km」路線曝光

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

快訊／高雄知名車商「6店面寬超巨招牌」砸下　整排汽機車慘毀

恐怖畫面曝！77歲婦逆向暴衝「母子被夾」1死1傷　低頭不語遭移送

暗號「製香草燉飯」！埔里餐廳老闆賣大麻　點菜藏玄機

快訊／谷關七雄馬崙山2山友遭虎頭蜂螫咬　20天已12人受傷送醫

快訊／新竹竹北分局偵查佐上班未到！　同仁搜尋赫見陳屍車內

垃圾車剖成2半移出大體！女清潔員「幾乎全碎」...艱辛修復過程曝

結婚前一天被告白！新娘認了「最愛的人」　他要賠正牌尪20萬

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

單車賽集體闖紅燈「警在旁滑手機」！高雄百K賽挨轟：警察裝飾用

22歲男殺人動機曝光！警找不到屍體「求土地公幫忙」　隔天找到了

李多慧鬆口未來動向「暖告白台灣」　獻大型主持首秀「期待見偶像恩地」

行政院不副署財劃法　王世堅坦言有不同看法：Take it easy啦

22歲男自首「2年前殺人棄屍」！8天後找到遺體了　裝黑塑膠袋剩白骨

澎湖馬公2天車禍2死！19歲男開BMW追撞機車　女騎士傷重不治

彰化「送肉粽」跨4村莊太緊張　神明指示「5km↓1km」路線曝光

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

快訊／高雄知名車商「6店面寬超巨招牌」砸下　整排汽機車慘毀

恐怖畫面曝！77歲婦逆向暴衝「母子被夾」1死1傷　低頭不語遭移送

暗號「製香草燉飯」！埔里餐廳老闆賣大麻　點菜藏玄機

快訊／谷關七雄馬崙山2山友遭虎頭蜂螫咬　20天已12人受傷送醫

快訊／新竹竹北分局偵查佐上班未到！　同仁搜尋赫見陳屍車內

垃圾車剖成2半移出大體！女清潔員「幾乎全碎」...艱辛修復過程曝

結婚前一天被告白！新娘認了「最愛的人」　他要賠正牌尪20萬

聯準會仍有降息空間　法人：持有標普500指數超過1年勝率高達75%

台灣加購82套海馬士多管火箭系統　籌獲將達111套

澎湖馬公2天車禍2死！19歲男開BMW追撞機車　女騎士傷重不治

彰化「送肉粽」跨4村莊太緊張　神明指示「5km↓1km」路線曝光

北斗剛需盤買氣轉向　貸款成數成最大痛點　

手沖、杯測拚實力！　崑山科大餐飲系金爵獎國際賽奪1金2銅

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

快訊／台股收盤下跌56.64點　台積電持平至1430

藍白批毀憲亂政　民進黨：修法護航貪腐、掏空國家才是破壞民主元兇

賴佩霞洋女婿病逝...攜小女兒返台療傷：台灣始終是心靈的歸屬

【強到像印出來的】設計系老爸不打草稿完美寫出餐廳立牌

社會熱門新聞

女清潔員遭撞亡招魂擲筊10次未果　業者：冤死怨氣重

台南女罹病裝導尿管...竟遭朋友性侵多次　惡狼報應來了

東湖「涼糕哥」被封殺爆口水猛噴　過程沒戴口罩

即／前消防局長閃辭　驚傳血濺摩鐵

「涼糕哥」傳翻車　爆欠錢、追撞不賠

即／情侶躺新店陽光橋下　送醫搶救男死女命危

新北男毒駕撞2行人1斷腿　驚悚畫面曝

即／太子集團34輛神獸級名車要拍賣了

恐怖狼父4度性侵女兒！強闖浴室逞慾

23歲女遭酒駕奪命！妹心碎發文「姊姊腳剩皮撐著」

獨／營造業二代賽道自撞受困　開告法拉利求償2500萬

桃園女「搖頭丸套酒」身亡！　男友還錄影邊笑

即／林口翁菜園遭砍亡　兇嫌回工地上班落網

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

更多熱門

相關新聞

伸港海域又奪命警官溺斃　1個月3人喪生

伸港海域又奪命警官溺斃　1個月3人喪生

台中市警察局一名兩線三星的警官，昨（18）日與友人前往彰化縣伸港鄉什股海域釣魚時，不幸發生溺水意外。經搜救人員連夜搜尋，今天清晨在離岸約1.5公里處尋獲其遺體。令人震驚的是，這起悲劇發生的地點，幾乎與上個月23日導致兩名釣客溺斃的位置相同，該處海域在短短不到一個月內，已奪走三條寶貴生命。

彰化火葬場爭議再起　自救會怒告縣府

彰化火葬場爭議再起　自救會怒告縣府

即／台中警彰化釣魚落水　清晨發現遺體

即／台中警彰化釣魚落水　清晨發現遺體

冷氣團助攻！4千尾「正頭烏」肥美現身　漁民開心進帳200萬元

冷氣團助攻！4千尾「正頭烏」肥美現身　漁民開心進帳200萬元

通緝犯成製毒總裁　把摩鐵當彩虹菸工廠

通緝犯成製毒總裁　把摩鐵當彩虹菸工廠

關鍵字：

彰化送肉粽福興鄉麥厝村東螺溪

讀者迴響

熱門新聞

交男友「要找夠色的」！中醫師曝好處

青山王祭正妹女警爆紅　本尊身分曝光

女清潔員遭撞亡招魂擲筊10次未果　業者：冤死怨氣重

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

台南女罹病裝導尿管...竟遭朋友性侵多次　惡狼報應來了

東湖「涼糕哥」被封殺爆口水猛噴　過程沒戴口罩

工程師入珠討好女友　「第一次」就悲劇分手

快訊／Energy書偉辣妻懷孕了！

即／前消防局長閃辭　驚傳血濺摩鐵

他30年前慧眼挖掘大學生出道「最後成大咖天王」

ICU護理師「一晚接6例腦中風」　男吃完薑母鴨2天病逝

「涼糕哥」傳翻車　爆欠錢、追撞不賠

微波爐服役45年光榮退伍！釣出廠商回應

涼糕哥再度惹爭議　民眾爆他切糕未戴口罩

張忠謀早看破！　外媒曝台積電最強秘密

更多

最夯影音

更多
科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用
【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面