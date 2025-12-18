沙鮻釣點成奪命海域！警官伸港什股海域溺斃　1個月已3人喪生

▲彰化伸港什股海域1個月內3名釣客喪命。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

台中市警察局一名兩線三星的警官，昨（18）日與友人前往彰化縣伸港鄉什股海域釣魚時，不幸發生溺水意外。經搜救人員連夜搜尋，今天清晨在離岸約1.5公里處尋獲其遺體。令人震驚的是，這起悲劇發生的地點，幾乎與上個月23日導致兩名釣客溺斃的位置相同，該處海域在短短不到一個月內，已奪走三條寶貴生命。

據了解，這位警官是趁休假期間前往當地海釣，卻發生意外。而就在上月，已有兩名釣客在同一海域因溺水送醫不治。連續發生的不幸事件，讓這個原本在釣友間盛傳的「沙鮻釣點」，蒙上了一層陰影，也引發地方與海釣圈的議論紛紛。

▲前往伸港什股海域釣魚，台中資深警官溺水喪命。（圖／民眾提供）

為何此海域如此危險？一位長年在當地海釣的「老司機」透露，什股海域因盛產沙鮻而吸引釣客，但近岸的魚體較小，許多人會為了追求更大魚獲或抓更大的魚，冒險走到離岸超過1.5公里遠的區域，才導致發生意外的機率升高。也有老蚵農指出，然而，該海域屬於包覆性地形，漲潮速度極快，且灘地濕滑、佈滿消波塊與爛泥，還有多處暗溝，不熟諳水性的釣客或遊客，一旦失足踩進恐釀有生命危險。

▲伸港什股海域暗潮及暗溝多。（圖／民眾提供）

這位資深釣友強調，關鍵在於切勿「貪釣」，許多意外都發生在釣客因捨不得收竿，而錯失了在漲潮前撤退的安全時機。他鄭重提醒，除了必須熟知漲退潮時間，一定要穿著防滑鞋與救生衣，並結伴而行，隨時注意海象變化，該撤離時絕不猶豫。

消防及海巡等單位也同步呼籲民眾從事岸釣時，務必將自身安全放在第一位，做好萬全準備，才能平安享受釣魚樂趣。