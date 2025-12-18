彰化逆孫要不到錢　狂K失智嬤害重摔！路人仗義指責並報警

記者唐詠絮／彰化報導



彰化縣伸港鄉昨晚發生一起令人髮指的逆倫事件！一名26歲無業男子因向75歲失智阿嬤索錢遭拒，竟當街拉扯阿嬤頭髮，更以安全帽狠砸阿嬤頭部，導致阿嬤當場倒地。全程被路人拍下上傳網路，引發網友憤怒痛罵「畜生」。和美警分局已介入調查，全案將依涉傷害直系尊親屬及違反家暴法等罪嫌偵辦。

▲戴上安全帽的孫子竟用頭撞阿嬤。（圖／翻攝自伸港小鎮）



事件發生於昨晚7點多，據悉，該名男子騎機車尾隨步行中的阿嬤，再次伸手要錢。阿嬤表示身上沒有多餘錢財後，男子突然情緒失控，先動手拍打阿嬤，接著猛扯她的頭髮，甚至戴上安全帽後，以頭部多次撞擊阿嬤頭部。瘦弱的阿嬤不堪攻擊，重心不穩跌倒在地，掙扎好一陣子才勉強起身。整個施暴過程都被監視器拍下，當時也有一名正義哥上前指責逆孫並報警，逆孫則是騎車揚長而去。

▲孫子向阿嬤討錢。（圖／翻攝自伸港小鎮）

影片被上傳至地方臉書社團「伸港小鎮」後，迅速引發眾怒。網友紛紛留言痛批「怎麼可以這樣對待老人家？」、「簡直喪盡天良！」、「應該直接抓去關！」。不少民眾看到畫面中阿嬤無助的模樣，感到既心痛又憤怒，直呼社會安全網需要更加強對弱勢長者的保護。

和美警分局表示，伸港分駐所獲報後立即派員訪查。經查，受害的75歲老婦患有失智症，動手的男子是其26歲孫子，長期無業且經常向阿嬤索討生活費。由於阿嬤身上無明顯外傷，且因失智無法製作筆錄，警方已通知阿嬤的兒子協助處理，後續將由家屬代為完成相關筆錄程序。全案將朝傷害直系尊親屬未成傷罪及違反家庭暴力防治法方向偵辦。

彰化縣政府社會處表示，有關本縣伸港鄉一名長者疑似遭親屬不當對待，本府社會處已接獲通報，並依《家庭暴力防治法》，指派社工人員啟動調查及關懷處遇機制，並與警政協力，確保長者人身安全，後續將依調查結果，依法妥適處理。

