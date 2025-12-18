　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

彰化逆孫要不到錢　狂K失智嬤害重摔！路人仗義指責並報警

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣伸港鄉昨晚發生一起令人髮指的逆倫事件！一名26歲無業男子因向75歲失智阿嬤索錢遭拒，竟當街拉扯阿嬤頭髮，更以安全帽狠砸阿嬤頭部，導致阿嬤當場倒地。全程被路人拍下上傳網路，引發網友憤怒痛罵「畜生」。和美警分局已介入調查，全案將依涉傷害直系尊親屬及違反家暴法等罪嫌偵辦。

▲孫子拿安全帽打阿嬤。（圖／翻攝自伸港小鎮）

▲戴上安全帽的孫子竟用頭撞阿嬤。（圖／翻攝自伸港小鎮）
 

事件發生於昨晚7點多，據悉，該名男子騎機車尾隨步行中的阿嬤，再次伸手要錢。阿嬤表示身上沒有多餘錢財後，男子突然情緒失控，先動手拍打阿嬤，接著猛扯她的頭髮，甚至戴上安全帽後，以頭部多次撞擊阿嬤頭部。瘦弱的阿嬤不堪攻擊，重心不穩跌倒在地，掙扎好一陣子才勉強起身。整個施暴過程都被監視器拍下，當時也有一名正義哥上前指責逆孫並報警，逆孫則是騎車揚長而去。

▲孫子拿安全帽打阿嬤。（圖／翻攝自伸港小鎮）

▲孫子向阿嬤討錢。（圖／翻攝自伸港小鎮）

影片被上傳至地方臉書社團「伸港小鎮」後，迅速引發眾怒。網友紛紛留言痛批「怎麼可以這樣對待老人家？」、「簡直喪盡天良！」、「應該直接抓去關！」。不少民眾看到畫面中阿嬤無助的模樣，感到既心痛又憤怒，直呼社會安全網需要更加強對弱勢長者的保護。

和美警分局表示，伸港分駐所獲報後立即派員訪查。經查，受害的75歲老婦患有失智症，動手的男子是其26歲孫子，長期無業且經常向阿嬤索討生活費。由於阿嬤身上無明顯外傷，且因失智無法製作筆錄，警方已通知阿嬤的兒子協助處理，後續將由家屬代為完成相關筆錄程序。全案將朝傷害直系尊親屬未成傷罪及違反家庭暴力防治法方向偵辦。

彰化縣政府社會處表示，有關本縣伸港鄉一名長者疑似遭親屬不當對待，本府社會處已接獲通報，並依《家庭暴力防治法》，指派社工人員啟動調查及關懷處遇機制，並與警政協力，確保長者人身安全，後續將依調查結果，依法妥適處理。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
拒絕家庭暴力，請撥打110、113。
防止老人受虐，請撥打110、113。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
461 1 8866 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
被K頭跌地！　可憐嬤仍護孫急喊：他沒有打我
快訊／合庫銀挨罰600萬！　行員台大醫院收款驚丟387萬害的
快訊／央行利率連7凍　房貸管制不變但回歸各銀行控管
川普最新對台軍售3500億　一張圖看懂賴清德買了哪些武器
王世堅「一句重話」評不副署！　他白話翻3重點
遭李亞萍轟「大逆不道」鬧分家！　余祥銓喊冤發聲
Energy書偉洩當爸心聲...閃兵停工近況曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄補教師遭暴衝婦撞死　後座兒忍腿傷...跛腳扶父悲痛認屍

被安全帽K頭跌地！彰化可憐嬤失智仍護孫　急喊：他沒有打我

退役少校一家都共諜！上尉兒判2年1月、舊識重判15年定讞

移工變毒梟慘被桃園警逮捕　行李箱裝11kg海洛因...市值破億

麥芽糖鋪路百米！花蓮台11線2 騎士打滑慘摔　警調影像抓兇手

移走絲瓜棚被刺胸慘死！兒女悲赴殯儀館認屍　崩潰倚肩心酸畫面曝

拒認性騷女下屬！懲戒法院前院長李伯道打官司　喊冤仍吞敗

汐止車禍！69歲婦疑緊張誤踩油門　橫掃路邊17輛機車

京華城案一審宣判日期出爐　張志澄涉行賄明年3／26判決

彰化逆孫要不到錢　狂K失智嬤害重摔！路人仗義指責並報警

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

李多慧鬆口未來動向「暖告白台灣」　獻大型主持首秀「期待見偶像恩地」

單車賽集體闖紅燈「警在旁滑手機」！高雄百K賽挨轟：警察裝飾用

22歲男殺人動機曝光！警找不到屍體「求土地公幫忙」　隔天找到了

行政院不副署財劃法　王世堅坦言有不同看法：Take it easy啦

22歲男自首「2年前殺人棄屍」！8天後找到遺體了　裝黑塑膠袋剩白骨

高雄補教師遭暴衝婦撞死　後座兒忍腿傷...跛腳扶父悲痛認屍

被安全帽K頭跌地！彰化可憐嬤失智仍護孫　急喊：他沒有打我

退役少校一家都共諜！上尉兒判2年1月、舊識重判15年定讞

移工變毒梟慘被桃園警逮捕　行李箱裝11kg海洛因...市值破億

麥芽糖鋪路百米！花蓮台11線2 騎士打滑慘摔　警調影像抓兇手

移走絲瓜棚被刺胸慘死！兒女悲赴殯儀館認屍　崩潰倚肩心酸畫面曝

拒認性騷女下屬！懲戒法院前院長李伯道打官司　喊冤仍吞敗

汐止車禍！69歲婦疑緊張誤踩油門　橫掃路邊17輛機車

京華城案一審宣判日期出爐　張志澄涉行賄明年3／26判決

彰化逆孫要不到錢　狂K失智嬤害重摔！路人仗義指責並報警

鄭運鵬揭世曦違規發獎金「追回數千萬」　交通部要求制度化

5歲屁孩「玩打火機燒衛生紙」　把別墅房間燒成廢墟…損失309萬

高雄補教師遭暴衝婦撞死　後座兒忍腿傷...跛腳扶父悲痛認屍

央行不加碼也不退讓　房仲曝鬆綁兩部曲

吳興整宅後再一案！　許淑華促成信義雅祥自主都更案

被安全帽K頭跌地！彰化可憐嬤失智仍護孫　急喊：他沒有打我

傳新竹市長選戰「綠黃合」王婉諭參選？　徐國勇：友黨都可以談

快訊／合庫銀挨罰600萬　行員台大醫院收款驚丟387萬害的

明明難賺錢！「1類型店面狂開」他超不解　網曝關鍵：月收破百萬

退役少校一家都共諜！上尉兒判2年1月、舊識重判15年定讞

【空襲柬埔寨】泰國F-16戰機轟炸畫面曝　2建築物秒變平地

社會熱門新聞

女清潔員遭撞亡招魂擲筊10次未果　業者：冤死怨氣重

台南女罹病裝導尿管...竟遭朋友性侵多次　惡狼報應來了

東湖「涼糕哥」被封殺爆口水猛噴　過程沒戴口罩

23歲女遭酒駕撞殺！招魂連擲10筊無允筊

即／前消防局長閃辭　驚傳血濺摩鐵

「涼糕哥」傳翻車　爆欠錢、追撞不賠

即／情侶躺新店陽光橋下　送醫搶救男死女命危

即／太子集團34輛神獸級名車要拍賣了

新北男毒駕撞2行人1斷腿　驚悚畫面曝

即／知名車商超巨招牌砸落　6車毀了

23歲女遭酒駕奪命！妹心碎發文「姊姊腳剩皮撐著」

垃圾車剖成2半移出大體　女清潔員艱辛修復過程曝

恐怖狼父4度性侵女兒！強闖浴室逞慾

即／林口翁菜園遭砍亡　兇嫌回工地上班落網

更多熱門

相關新聞

林口火爆男狠砍菜友奪命　上月家暴前女友

林口火爆男狠砍菜友奪命　上月家暴前女友

新北市林口區今（18日）清晨發生一起命案， 78歲陳姓老翁在菜園工作時與59歲葉姓男子發生爭執，葉男情緒失控持水果刀揮砍，造成陳翁左胸2處穿刺傷、左側身1刀、左手臂1刀，當場血流如注，緊急送往林口長庚醫院搶救，仍傷重不治。警方循線在新莊工地逮捕葉男，他表示因不滿絲瓜棚被陳翁移走，導致絲瓜全死，2人因此發生衝突。警訊後依殺人罪移送偵辦，據悉葉男上個月中才家暴前女友上警局，一個月後又因火爆脾氣犯下重案。

彰化「送肉粽」跨4村莊　神明指示「5km↓1km」

彰化「送肉粽」跨4村莊　神明指示「5km↓1km」

失智阿北迷路5公里 因民防隊員身分得以返家

失智阿北迷路5公里 因民防隊員身分得以返家

伸港海域又奪命警官溺斃　1個月3人喪生

伸港海域又奪命警官溺斃　1個月3人喪生

彰化火葬場爭議再起　自救會怒告縣府

彰化火葬場爭議再起　自救會怒告縣府

關鍵字：

彰化逆倫失智阿嬤傷害家暴

讀者迴響

熱門新聞

女清潔員遭撞亡招魂擲筊10次未果　業者：冤死怨氣重

交男友「要找夠色的」！中醫師曝好處

快訊／Energy書偉辣妻懷孕了！

青山王祭正妹女警爆紅　本尊身分曝光

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

張韶涵造型翻車！遭酸「仙女變阿姨」

台南女罹病裝導尿管...竟遭朋友性侵多次　惡狼報應來了

狂喊開心！吊車大王「再添2小老婆」影片曝

霸王餐網美穿囚服出庭　遭法官訓斥閉嘴

工程師入珠討好女友　「第一次」就悲劇分手

東湖「涼糕哥」被封殺爆口水猛噴　過程沒戴口罩

他30年前慧眼挖掘大學生出道「最後成大咖天王」

23歲女遭酒駕撞殺！招魂連擲10筊無允筊

ICU護理師「一晚接6例腦中風」　男吃完薑母鴨2天病逝

即／前消防局長閃辭　驚傳血濺摩鐵

更多

最夯影音

更多
科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用
【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面