王天佑翻牆「瞬間後悔」！兩度假釋沒過才想逃　落網第一句話曝

▲綠島監獄外觀。（圖／資料照）

記者黃哲民／台北報導

昨（6日）在綠島監獄逃獄不到8小時就被捕的毒品犯王天佑，今仍留在獄內等候台東地檢署偵辦，據悉，他手腳仍有翻牆造成的擦傷，落網第一句話就是「太冷了，我後悔了！」狼吞虎嚥嗑完獄方給他的熱騰騰泡麵，是他逃亡期間第一頓飯。

籍設高雄的王天佑現年40歲，因犯《毒品危害防制條例》案件，被判刑4年7月定讞，原本在台灣本島西部監獄服刑，1年多前經挑選徵詢，自願移監環境寬敞、人數少且相對單純的綠島監獄，因服刑表現良好，獲選獄內營繕隊，主要負責水電維修，有較多行動自由。

▲在綠島監獄服刑的毒品犯王天佑翻牆逃獄，不到8小時回籠。（圖／綠島監獄提供）

不料昨天下午2點多，王男和吳姓獄友被1位管理員提帶到行政大樓的倉庫領取材料，涉趁隙將管理員與吳男反鎖庫房，拔腿就跑，海軍陸戰隊退伍的王男一舉翻越高監獄約3公尺的外牆，引發獄方震驚，通報相關單位停開交通船封島抓人，警方還從台東調派數十位警力趕赴綠島搜索。

結果衣著單薄，僅穿短褲跟長袖衛生衣的王男，被綠島寒冷海風打敗，當時綠島白天氣溫不到攝氏20度，加上鄉公所通知居民緊閉門戶防止危險，街上冷清異常，王男找不到吃的喝的，入夜後溜進綠島監獄圍牆外的職員宿舍，刻意不掩飾行蹤，接近深夜10點被發現。

據悉，王男落網第一句話就是「太冷了，我後悔了！」管理員見他又冷又餓，幫他泡1碗泡麵，王男囫圇吃完，才有力氣答話，表示因2次申請假釋沒過關，最近第3度申請但憂慮仍被打回票，突然起了逃跑的念頭，但跑出去那一刻就後悔，根本沒機會逃出綠島。

王男刑期表定到明年（2026年）10月屆滿，最快今年7月有假釋機會，但據了解，王男雖自願到綠島監獄、平時表現正常，仍對能否假釋耿耿於懷、甚至鑽牛角尖，外傳他認為沒錢賠償案件被害人是假釋卡關原因，加上母親和他女友不合，可能促使他急於回家化解，實際原因仍待查明。

不過因為一念之差，王男衝動的代價是之後的假釋恐將全泡湯，又得多加1條脫逃罪責，目前獄方安排1名室友盯緊王男，免得他懊惱而做出其他傻事，並等候東檢檢察官通知，可能提解王男回東檢複訊後，聲請法官裁定羈押在本島的台東看守所，或直接到綠島監獄就訊後繼續關押。