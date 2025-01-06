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北市7旬翁騎車搖晃被盤查慌了　手一抖掉出喪屍煙彈

▲北市興隆派出所警員吳旻諺查獲老翁吸食喪屍煙彈毒駕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市興隆派出所警員吳旻諺查獲老翁吸食喪屍煙彈毒駕。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

喪屍煙彈太夯，儼然有取代傳統電子煙的的趨勢，北市文山二警局興隆路派出所警員在去年11月29日外出巡邏時，在轄區先沿路16巷發現一男子騎乘普重機車，行車路線不斷搖晃險象環生，警員立刻上前盤查，發現於余男（70歲）身上有攜帶電子煙及二級毒品依托咪酯菸油，警方指出，這類新興毒品有強大鎮靜效果，吸食後騎車開車易發生車禍。

文山二警方表示：當時興隆派出所警員吳旻諺外出巡邏，在轄區仙岩路16巷時，見余男駕駛普重機行車搖晃、警方將其攔下，盤查過程余男表情神色慌張，準備從包包拿出證件時，不慎掉落1支電子煙及2煙油，經檢驗具有依托咪酯成分，警方依法查扣毒品，警詢後一觸犯毒品危害防制條例移送台北地檢署偵辦。

▲北市興隆派出所警員吳旻諺查獲老翁吸食喪屍煙彈毒駕。（圖／記者張君豪翻攝）

文山第二分局在此呼籲，檢肅毒品為警察工作重點，另施用毒品更會嚴重危害身體健康，毒駕更容易釀生車禍意外造成生命財產損失。

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