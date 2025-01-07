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大陸 大陸焦點 特派現場

陸A流肆虐！一家六口出遊5人中招　突高燒反覆速就醫防成肺炎

▲重慶兒童醫院,流感疫苗。（圖／CFP）

▲陸A流肆虐，醫師建議48小時內就醫縮短病程。（示意圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸自進入1月後，民眾得流感頻率持續上升，根據大陸中疾控中心最新數據顯示，99%以上為甲流（A型流感，下同）。浙大二院的一起案例中，一家六口出遊，5人先後得到A流，在當地便先後發高燒反覆，最高燒至攝氏39度。醫生提醒，感染後不要拖，及早治療才能避免「熬」成肺炎。

▲流感疫苗,北京。（圖／CFP）

《新浪新聞》報導，浙大二院消息指，2025年1月初，浙大二院發熱（發燒，下同）門診接診量為2024年12月初的4至5倍，流感樣病例（體溫≧38℃，伴咳嗽或咽痛之一的患者）的甲流陽性率高於三成。

浙大二院醫生提到，50多歲李阿姨（化名）與家人旅遊第二天就開始出現發燒、咳嗽喉嚨痛等症狀，全身肌肉也帶著酸痛，最高的時候在發燒在攝氏39度以上。李阿姨表示，「硬扛了幾天，實在是頂不住了，去了當地一家醫院查了胸片，查出來說是肺炎，我聽著嚇壞了。」

據悉，李阿姨家中同行的6個人，有5個人都先後發燒，檢測結果顯示，李阿姨A型流感病毒核酸呈陽性。經醫生提供抗病毒藥後，李阿姨2天內體溫便恢復正常，咳嗽咽痛等症狀也明顯好轉。

醫師表示，感染A流後的主要表現為突然的高燒，常有咳嗽、咽喉痛、鼻塞、流鼻涕等呼吸道症狀，伴有頭痛、肌肉酸痛等全身不適，部分患者還會出現腸胃不適，「建議早期（48小時內）及時使用抗病毒藥物治療，可以減緩症狀，縮短病程。」

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