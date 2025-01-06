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飛到日本「通關人潮景象」驚呆他　台人超自愛！網秒懂：怕中鏢

▲▼日本,旅遊,出國,大阪,東京,京都。（圖／資料照）

▲林氏壁抵達北海道，發現台灣人都乖乖戴上口罩自保。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

日本近期流感、新冠疫情肆虐，而過年就快到了，越來越多台灣人要飛日本度假。旅遊達人林氏璧也去了一趟北海道，準備入境時，赫見通關處炸滿人潮，但他也仔細觀察台人都有乖乖戴上口罩，並笑稱「台灣人的口罩覆蓋率約30-40%！」文章曝光後，網友也回報「不戴罩的容易中獎，回來後快2周才好！」

林氏璧在粉專《日本自助旅遊中毒者》表示，他今（6日）抵達北海道新千歲機場，下飛機後的景象讓他嚇壞，「排隊通關人山人海我的天！」

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同時他也觀望四周旅客，目測除了台灣人還有日本工作人員外，幾乎都沒有戴口罩，「台灣人的口罩覆蓋率約30-40%」，顯見台人非常愛去日本，但也乖乖戴上保護健康。

網友也紛紛回報與分享，「12月去也是人山人海，去回都一樣」、「福岡台灣人幾乎全戴，日本人大概60%」、「仙台的日本人也沒什麼在戴口罩，我是從頭戴到尾+噴酒精」、「東京回國4天，全程戴口罩無中鏢，日本國人戴口罩率約10~20%」、「不戴罩的容易中獎，回來後快2周才好」、「因為現在沒有規定一定要戴口罩，反倒是室內（太熱）脫口罩，去到室外才戴口罩還能避寒」。

林氏璧也在留言串回應，日本當然沒有強行戴口罩的規定，「我想台灣朋友只是不想染上流感而已，非常明智的選擇，難得的假期去日本生病真划不來啊。」

根據疾管署監測顯示，國內上周類流感門急診就診約10萬9千人次，已經進入流行期，在國際疫情方面，北半球流感活動度第50周起明顯上升，往來頻繁國家中以日本升幅最劇，於兩周內驟升至往年高峰水準且較往年提早3至4周，預期疫情將持續上升；中國北方、韓國及北美洲國家升幅亦嚴峻，趨勢則與往年相符；而中國南方、香港等地亦於第51周起出現緩升趨勢。

目前日本新冠、流感疫情嚴峻，新冠已經連續五周上升，又以關東、東北、北海道等區域病例增加最為顯著。疾管署防疫醫師林詠青指出，這兩項疾病都有疫苗可以預防，元旦起公費流感疫苗擴大全民施打，新冠疫苗一項是公費提供，除了原有的莫德納JN.1疫苗，元旦起另提供Novavax的JN.1疫苗，優先提供滿12歲以上、不適合接種mRNA疫苗者接種。

林詠青指出，因為接種疫苗之後還需兩周時間來產生保護力，民眾如果想在春節期間連假出國旅遊，特別是到日本去玩又想要打疫苗預防，1月10日之前一定要完成接種，才能在出去玩的時候已經有足夠的保護力。此外，要避免呼吸道疾病傳播，請民眾務必落實勤洗手，在人潮擁擠處要戴口罩。

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