收購美鋼案遭擋　日鐵向美國法院「狀告美國政府」

▲日本製鐵公司狀告美國政府。（圖／路透）



文／中央社記者楊明珠東京6日專電

日本製鐵公司（Nippon Steel）今天表示，有關欲收購美國鋼鐵公司（US Steel）一事，日前被美國總統拜登以國安風險為由阻擋，日鐵不服，已經向美國法院狀告美國政府。

拜登（Joe Biden）3日宣布，已阻擋美鋼以149億美元（約新台幣4902億元）出售給日鐵的交易。

拜登當時發表聲明說：「這起收購會使得美國最大的鋼鐵製造商之一置於外國人控制之下，這對於我們的國家安全和我們的關鍵供應鏈會帶來風險。這是我現在採取行動阻擋這起交易的原因。」

日本放送協會（NHK）報導，日鐵主張，「美國總統拜登的命令違反美國憲法上的手續，以及美國外來投資審查委員會（CFIUS）的審查是違反法定手續」。

日鐵表示，已經向美國法院提出訴訟，希望法院判拜登的命令及美國外來投資審查委員會的審查無效。

日鐵指出，無法接受美國政府違法且不當的政治介入、反競爭式的妨礙，為了守護日鐵這項收購的權利，有必要向美國法院提告。

日鐵明天上午將召開記者會說明今後的因應方針。

日本首相石破茂今天下午在三重縣伊勢市召開年初記者會時表示：「日本產業界因此出現憂慮的聲音，儘管令人覺得遺憾，但也是事實，必須嚴正看待此事。」

對於美方提到這起收購案的國安風險，石破茂強調：「必須充分解釋為何會對安全保障（國防）帶來風險。儘管雙方是同盟國，但是（這個問題）對於未來的關係非常重要。」