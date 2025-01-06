美國務卿布林肯訪韓獲代理總統接見　曝：俄計畫提供北韓衛星技術

▲美國國務卿布林肯訪韓，6日獲得南韓代理總統崔相穆接見。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

自從南韓總統尹錫悅去年12月初緊急發布戒嚴而遭國會彈劾後，南韓政局便持續處於混亂狀態，在國務總理韓悳洙因拒絕任命憲法裁判所（憲法法庭）法官後而遭彈劾，目前由經濟副總理崔相穆代理總統職務。在此之際，美國國務卿布林肯訪韓，先是受崔相穆接見，並與南韓外交部長趙兌烈展開會談。

根據《韓聯社》，拜登政府即將於1月20日卸任，美國國務卿布林肯在卸任前進行「告別出訪」，作為在卸任2周前的重要外交活動，預計先後訪問南韓、日本、法國，抵達南韓首爾後於今（6）日上午獲得南韓「代理總統」崔相穆（經濟副總理兼企劃財政部）接見，向南韓表達美方對於美韓同盟與南韓民主制度的信任。

即便南韓政局目前處於混亂狀態，但布林肯仍與崔相穆針對美韓同盟、美日韓合作、北韓（朝鮮）核武議題等交換意見，表達美國對於美韓同盟與南韓民主制度的支持與信賴。對此，崔相穆致謝，「國務卿布林肯的訪韓，展現美韓同盟並無一絲動搖！」

崔相穆表示，盼能在外交、國防安全上維持美韓兩國緊密的溝通，真對北韓挑釁做好萬全準備，「未來仍將以穩健的韓美同盟、美日韓合作為基礎，繼續維持外交與國防安全的政策基調。透過韓美同盟70周年紀念聯合聲明、華盛頓宣言、韓美日大衛營原則與精神，盼能持續致力履行兩國的核心成果。」

布林肯則針對濟州航空波音客機在務安國際機場失事，代表美國國民向南韓致上哀悼之意，並表示美國已經準備好隨時提供協助。至於目前由崔相穆代理總統職權，布林肯則給予正面回應，「美國身為韓國的盟友，無論是韓國民主制度的基礎、或是崔相穆代理總統的領導體制，皆完全予以信任。」

布林肯再度強調，美國對於南韓的協防承諾並無一絲動搖，「擁有70年以上歷史的美韓同盟，是韓半島（朝鮮半島）、印太地區和平穩定的核心軸，其重要性與角色不可言喻。」

▲▼美國國務卿布林肯前往南韓外交部出席午宴，並與南韓外長趙兌烈會談。（圖／達志影像／美聯社）

在獲得崔相穆的接見以後，布林肯前往南韓外交部大樓，與南韓外交部長趙兌烈進行午餐會談。會議上，雙方針對美韓同盟、美日韓合作、北韓核武問題等進行協商。針對北韓6日再度試射遠程彈道飛彈、以及北韓與俄國的非法軍事合作，美韓兩國表達強烈擔憂。

布林肯也在會議上向趙兌烈透露，根據美方所掌握的可靠情報，俄國有意將高端航太與衛星技術傳授給北韓。布林肯也提到，北韓軍派遣精銳部隊後，當中約有1000多人於去年12月底在俄國庫斯克州戰死或受傷。