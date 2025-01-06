民團轟「散播缺電恐懼」　台電挺四接：供需缺口已是事實

▲台灣電力公司。（圖／記者周宸亘攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台電基隆協和電廠預計設立第四天然氣接收站（俗稱四接），預計於農曆年前闖關環評，被民團「守護外木山行動小組」痛批是「散播缺電恐懼」。對此，台電表示，北東電網內機組陸續除役，供應量遠低於區域需求，供需缺口已是事實。

台電表示，民團所謂「無缺電問題」的結論，忽略了區域電網的限制與輸電風險，而北東電網長期仰賴外援更是不爭的事實。台電呼籲理性看待能源問題，支持協和電廠更新計畫，確保供電穩定與環境永續。

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台電說明，北部電網受陽明山、大漢溪天然地形區隔影響，因而分為「北東」及「北西」電網，而非民團指稱為強推協和四接，將北部電網一分為二。而隨著北東電網內機組陸續除役，未來僅剩花蓮的和平電廠130萬瓩，屆時供需缺口恐達470萬瓩以上，而且受到區域內機組故障和電網輸送能力限制等外在因素的影響，無法保證其他地區的電力足量供應，即使輸送也需要其他地區增加發電供應。因此就地新建電源才是根本解方，而非過度仰賴外援。

針對儲氣槽安全性，台電表示，LNG天然氣儲存槽其防護設計非常嚴謹，且液化天然氣具有極低溫（零下162度）、不易燃燒的物理特性，迄今全世界也未曾有類似儲槽的爆炸事故發生。台電也請教從事安全風險評估研究的化工專家，以科學論證儲槽爆炸的困難度，說明液化天然氣要蒸發成氣體需要很高的熱源，在沒有有效火源的狀況下，發生爆炸的機率近乎為零，況且目前規劃儲槽位置鄰近一座山，具備天然屏蔽效應，更加提升了協和接收站的安全性。

台電指出，電源開發需以「區域平衡」為原則，才能有效降低風險。目前北中南地區皆加速推動興建燃氣機組，包括大潭、通霄、台中、興達、大林等更新計畫，就近供電不僅可提升電網韌性，也減少電力輸送的能源耗損。面臨北東電網迫在眉睫的供電缺口，透過協和計畫推動「以氣換油」，不僅可增加自主電源，亦能減少96%的空污排放量，溫室氣體更可減排52%，不論是滿足在地用電需求，或是空品改善、減少碳排，均符合在地民眾殷切期盼。