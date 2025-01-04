深夜無照上路！17歲少年撞癱台電工程師　父母連帶賠718萬

▲高雄少年無照撞攤台電工程師。（示意圖，與本案無關／達志影像）



記者黃資真／高雄報導

高雄一名17歲吳姓少年無照開車上路，行經沿海一路口右轉漢民路時，撞上同向直行的蘇姓台電工程師，造成創傷性腦損傷併肢體無力，無法工作，蘇男因此提告求償800萬元。高雄地院審理，本起車禍吳男負全責，加上未成年父母須連帶賠償，判賠718萬餘元為適當。

判決指出，2022年4月3日深夜11時46分，17歲吳男向朋友借車無照上路，行經沿海一路及漢民路交岔路口，右轉漢民路時，右後方同向直行的蘇男閃避不及，當場被撞飛重摔在地，受有右側硬腦膜下血腫伴蜘蛛膜下腔出血、顱骨骨折、顏面右足擦挫傷、水腦症、左側第三腦神經損傷、疑似腦損傷引起類巴金森氏症。

蘇男住院長達514天，且因永久性腦損傷及肢體無力無法工作，因此提起民事訴訟，向吳男與其父母，以及借車的林姓男子提告求償醫藥費、看護費、不能工作損失、勞動能力減損、交通費、機車修理費、精神慰撫金等共800萬元。

審理時吳男與父母未出庭，林姓男子則表示自己不認識吳男，他只有將車借給陳姓友人，不知道為何會變成吳男開走。

法官認為，因蘇男未提出證據證明林男直接借車給吳男使用，以及允許無照上路，故不負賠償責任，但全案事故肇因，在於吳男未禮讓直行車先行貿然右轉，駕車行為自有過失，自應負擔賠償責任，考量蘇男休養期間長達兩年、勞動能力終身減損23%等等，判決吳男與父母須賠償718萬9543元。可上訴。