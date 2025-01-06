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台中計程車1／24-2／2春節加價　體恤運將每趟次加收50元

▲計程車,台中。（圖／台中市政府提供）

▲台中市政府宣布今年1月24日起到2月2日啟動春節加價模式，單趟次加收50元。（圖／台中市政府提供）

記者游瓊華／台中報導

迎接農曆春節連假，台中市計程車循往例在春節期間加收費用。台中市交通局宣布，自今年1月24日起至2月2日(大年初五)止，計程車啟用「春節費率」，每趟次加收50元，2月3日凌晨０點起恢復原收費方式。

交通局指出，農曆春節即將來臨，預期返鄉遊子與走春的出遊人潮將大量湧現，因應多數人選擇搭乘計程車代步，交通局於台中火車站加強宣導春節加價費率訊息，乘客大都了解計程車司機春節加成慣例，對給予加成鼓勵也表認同。

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交通局長葉昭甫表示，為體恤計程車駕駛人於春節期間放棄休假，犧牲陪伴家人度過新年的時間，奉獻社會大眾協助疏運，春節期間費率加成各縣市均已照慣例每年實行及檢討，台中市比照往年每趟次加收50元，並於春節前特別加強宣導，避免因收費產生爭議。

葉昭甫說明，為使市民更加瞭解春節加成措施，交通局除於近日展開在各大車站宣導春節加成及跳表收費外，也印製三國語言(中、英、日)的收費說明貼紙，由計程車駕駛張貼在車內明顯處，避免外籍人士乘車時因語言隔閡造成溝通困擾，今年持續準備韓國、泰國、印尼、越南等4個國家語言宣傳單，同時也請公(工)會加強宣導，提升春節期間服務品質。

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計程車加價春節台中

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