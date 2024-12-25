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只做過飲料店！「才畢業收入10萬」妹子嘆腳麻了　網驚：好厲害

▲▼正妹,大餐,相親,閨蜜,低胸,穿搭,背心,約會,女友。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO靠直播、接案等，月收約10萬元。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

「一個月10萬卻沒有未來的工作！」一名妹子透露，目前靠直播、小模接案和投資股票，每月平均收入10萬左右，但她卻越來越覺得「腳麻了」，活在舒適圈走不了，同時原PO更擔心「很怕再過幾年到30歲就沒人看了！」文章曝光後，網友直呼厲害，建議規劃理財「把握當下、不要亂花錢！」

一名女網友在Dcard表示，她才剛畢業而已，過去只有在飲料店打工過，但現在靠著做直播主、接案小模，以及投資股票，平均月收落在10萬左右。

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剛畢業就有如此高收入，原PO內心卻一點都不踏實，因為沒有正職經驗，大學科系也非專業科別，如果要找一份固定工作，卻又擔心要從底層開始拚，「一想到做的要死要活...只領的到3萬就做不下去！」

事實上，原PO曾想過去考語言檢定，或是系上專業證照，卻遲遲沒有去深造，「又覺得好浪費時間，感覺專注在現在的工作更值得。」

話題拉回來，原PO直言，目前月收10萬確實比同齡層來得好，但依舊感到徬徨，就怕直播與接案小模這一行做不久，「久了感覺有點腳麻了，活在舒適圈走不了，很怕再過幾年到30歲就沒人看了」，因此希望過來人能給意見。

文章曝光後，不少網友留言給建議，「一堆人月入三萬工作也沒什麼未來欸，把握當下、不要亂花錢，未來會發生什麼再來煩惱也不遲」、「感覺可以做關於醫美的工作」、「這叫沒未來嗎？只是缺乏規劃吧，而且模特保養得宜也沒有說30歲就得下課...極端一點就是找個富二代吧」、「感覺你很厲害了耶，斜槓那麼多，也許可以多接觸新的領域，興許可以找到自己的天賦領域，加油你還年輕有很多機會」。

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