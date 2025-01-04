同事下班不認識！她月薪46K「曝1內勤工作」　網驚：要珍惜

▲原PO月薪46K，動念想離職。（圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

「這種工作你願意做嗎？」一名女網友透露，她從事文書編輯，月薪46K、早班、有年終1個月，而且下班後「同事等於不認識」，缺點是通勤2小時、主管有時很機車，因此好奇大家怎麼看？文章曝光後，網友認為「周休正常上下班有46K真的算多了」、「光是通勤來回2小時我就不願意了」。

一名女網友在Dcard表示，目前是做內勤工作，上8晚5基本上不加班，但不定時會被改班表，變成早7下午4下班，一周自由排班休2天，職場氣氛普通，下班後同事也不來往。

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原PO進一步透露，這份工作月薪4萬6000元、年終一個月，以及還有三節獎金2000元，每天來回要花2小時通勤。

對此，原PO認為，職涯發展普通，但她已經30歲沒有特別專長，加上主管有時很機車，因此動念想跳槽，好奇詢問大家意見，「這種工作你願意做嗎？」

文章曝光後，一派紛紛點頭回應，「願意，比我現在薪水高」、「願意！因為文組沒特殊專長，出去只有領基本薪的機會」、「願意，看在46K，你還年輕，下班繼續讀書找別的工作」、「46000元好多喔，而且不加班我就可以晚上兼差，實在太讚了」、「周休正常上下班有46K真的算多了」、「沒技能文組46K，且做且珍惜吧」、「我覺得還不錯欸，只是通勤2小時有點久」。

另一派則認為金錢就是時間，通勤時間太長了，「光看到通勤來回2小時，年終一個月，就無法了」、「光是通勤來回2小時我就不願意了，不管薪水給再高都一樣」、「通勤2小時要看什麼方式，之前工作跟妳列的條件差不多，但通勤是騎機車去捷運站搭捷運之後轉公車，半年就快不行了，尤其是下雨天」。

其中還有人好奇追問，「錢不少+排班自由，工作內容是？地點？」「主管機車是怎麼機車法？」原PO回應，在北部，文書編輯類，須對文字造詣有一定水準；主管情緒不穩且制度不明確，常出爾反爾或是讓屬下做白工。