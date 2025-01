美國恐遇十年最大降雪！極地渦旋南下強襲　估影響6300萬人

▲ 堪薩斯托彼卡70號州際公路一輛汽車5日在暴風雪中行駛。(圖/路透)

文/中央社

美國中部部分地區今天因突如其來降雪、結冰、強風和氣溫驟降,民眾出門上路將蒙受風險。美聯社報導,具破壞性的冬季風暴將為部分地區帶來「恐怕至少十年以來最嚴重降雪」。

報導指出,幾乎整個堪薩斯州、內布拉斯加州西部和印第安納州部分地區的道路遭到冰雪覆蓋,國民兵(National Guard)已經對受困駕駛人展開救援行動。

國家氣象局(National Weather Service)對堪薩斯州和密蘇里州發布冬季風暴警報,暴風雪帶來時速72.42公里強風,預期積雪將達8吋高,尤其在70號州際公路(Interstate 70)以北。警報範圍明天和7日凌晨還會擴及紐澤西州。

氣象局今天清晨指出:「這個區域內降雪總量最大地點可能會出現至少十年以來最嚴重降雪。」

國家氣象局氣象學家歐拉維克(Bob Oravec)表示,約有6300萬人今天處在相關天氣預報、監測和警報之下。

A major winter storm will produce significant snow and ice from the Central Plains through the Mid-Atlantic. Severe thunderstorms are expected this afternoon and evening from the Sabine River Valley into the lower Mississippi Valley. pic.twitter.com/CYJeFnvZL6