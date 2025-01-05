他羨慕別家公司「尾牙喝超嗨」還續攤！　一票搖頭：你這好多了

▲很多公司都有舉辦尾牙活動。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

很多公司都會舉辦尾牙活動，近日就有網友發文表示，他看到以前同學的公司尾牙，都覺得好像很快樂；但自己的尾牙則大多是吃buffet，也不太可能會續攤，因此他反而有點羨慕可以盡情拚酒、去KTV續攤的那種尾牙。貼文曝光後，掀起討論。

這名網友在Dcard上，以「大家喜歡自己的尾牙嗎」為標題發文，提到1月是尾牙旺季，很多公司都會舉辦相關活動。他觀察到以前同學的公司尾牙，大多都是穿得漂漂亮亮去吃飯，然後會喝酒，再去KTV續攤，感覺好像很快樂。

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原PO接著也透露，像他們公司幾乎都是吃buffet，因為同事間的交情並不是很深，所以根本不會續攤。除此之外，大家都是找比較熟的同事坐一桌，然後吃飽了就離開，雖然不用刻意社交，但他反倒羨慕可以拚酒、續攤的那種尾牙，大家喜歡自己公司的尾牙嗎？

貼文曝光後，就有網友直呼，「你這好多了，不交集，專心吃自己的，有利益關係最好不要深交」、「你吃buffet很好！可以自己選想要的，好朋友也可以一起坐一桌。我們公司就是很傳統的桌菜，還要看主持人嘗試熱絡氣氛」、「你這根本是我夢寐以求的尾牙，我最討厭那種圓桌合菜的尾牙」、「尾牙是buffet我覺得超好，我們是合菜一桌的那種」。

也有網友回應，「尾牙要跟同事吃飯就是加班」、「寧可直接給我錢，超級不想坐在那邊跟同事吃飯」、「我們公司尾牙每年都辦在停車場」、「每年都同個餐廳，獎項超爛，爛就算了，連續兩年都沒抽到任何東西」、「我們公司的尾牙是在公司裡吃，吃完繼續工作」。

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