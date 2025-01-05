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廢棄物傾倒猖獗　全興公司率先透過影像追蹤讓清運透明化

▲台南山上區全興資源再生公司，率先開發「廢棄物及再生產品影像追蹤系統」，啟用兩年來近30萬廢棄物流向清運透明，成功解決廢棄物濫倒的問題。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南山上區全興資源再生公司，率先開發「廢棄物及再生產品影像追蹤系統」，啟用兩年來近30萬廢棄物流向清運透明，成功解決廢棄物濫倒的問題。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南山上區全興資源再生公司，致力資源回收再利用，除了是經濟部首家審查後核可之CLSM（控制性低強度回填材）再利用機構外，率先開發「廢棄物及再生產品影像追蹤系統」，啟用兩年來已經完整記錄超過1萬1千車次，近30萬廢棄物流向，率先做到廢棄物清運透明，成功解決廢棄物濫倒的問題。

國內最近接連爆發廢土及爐渣廢棄物隨意傾倒事件，日前台南又破獲史上最大廢土集團，破壞國土超過300公頃，更引起中央到地方一致關注，環境部長彭啟明還提出確立管理模式等三大精進作為，但據了解，廢棄物清運最大漏洞在於流向管控不易，且應以源頭預防更重於事後查獲。

▲台南山上區全興資源再生公司，率先開發「廢棄物及再生產品影像追蹤系統」，啟用兩年來近30萬廢棄物流向清運透明，成功解決廢棄物濫倒的問題。（圖／記者林東良翻攝，下同）

業界人士指出，廢棄物清理法雖規範廢棄物清除出廠前須連線申報清運廢棄物之日期時間、機具車（船）號、種類及描述、數量及清除、處理、再利用或輸出等資料，並且透過GPS軌跡紀錄是否依照申報內容運送，但因為缺乏影像佐證，讓有心人士有可乘之機。

據了解，目前清運模式由源頭到廢棄物處理廠，都不會有太大問題；但因為合法處理費用太高，非法業者最常用的方式是在送抵處理廠後，再透過轉運另外覓地非法掩埋，雖然車輛軌跡完全正常，但進入處理廠後的操作就無法掌握。

▲台南山上區全興資源再生公司，率先開發「廢棄物及再生產品影像追蹤系統」，啟用兩年來近30萬廢棄物流向清運透明，成功解決廢棄物濫倒的問題。（圖／記者林東良翻攝，下同）

全興總經理李英桐指出，兩年前合作研發自有的廢棄物清運車輛及資源化產品運送車輛，透過每部車上的4個高畫質錄影鏡頭，搭配高速移動網路每秒回傳訊號，並且於雲端建立資料庫，以系統管控車輛行駛影像及軌跡，整合現有的GPS及即時影像技術，並透過廢棄物遞送三聯單即可以查詢完整流向，利用資訊化的方式落實廢棄物及再生產品流向監控，可大幅縮短人工稽核時間，全程透明化作業，降低廢棄物亂竄的可能。此系統建置目的在於流向即時管理，不要造成污染傷害之後再補救，才能真正落實環境保護，為資源永續貢獻一份心力。

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