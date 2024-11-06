太魯閣牌坊被撞受損！清運枝葉卡車不慎撞擊　花蓮縣府急修復

▲太魯閣牌坊遭清建枝葉卡車不慎撞擊受損，已暫取下修復。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

康芮颱風過境造成太魯閣國家公園管理處(以下簡稱太管處)園區大量倒樹，為0403震後最嚴重的一次風災，11月4日時，一輛清運樹枝落葉的大卡車，不慎碰撞位於太魯閣口的東西橫貫公路牌坊，導致上方木質橫樑斷裂，「東西橫貫公路」字體掉落，所幸沒有造成人員及車輛危險。

太管處表示，駕駛肇事後太管處主動通報警方，並至富世派出所製作筆錄。事發後立即召開緊急應變會議並派員到現場，經初步檢視後，認為牌樓主結構並未受損，修復後可恢復使用。

經初步了解，卡車是為了清運康芮颱風後大量的樹枝落葉，由於倒木殘枝量相當大，卡車當日已來回載運多趟。約於3時30分許，駕駛將卡車駛往加油站加油，行經太魯閣牌樓時，疑似因卡車上的吊桿未完全收妥，導致吊桿碰撞到牌樓橫樑。

駕駛當下發現有異狀時立即停車察看，未強行通過，但已造成橫樑受損。太管處接獲通報後立即派員到現場查看，並引導維護過往車輛安全。經初步評估並未損及建物主體結構。

▲太魯閣牌樓是為了民國49年5月9日中橫公路通車所建，是太魯閣口的地標。

太魯閣牌樓是為了民國49年5月9日中橫公路通車所建，可說是太魯閣口的地標，許多民眾到太魯閣都會跟牌樓合影留念。花蓮縣政府也將太魯閣牌樓列為歷史建物。事件發生後，太管處也立即通報花蓮縣文化局，並連絡過往設計建築師協助，依文化資產保存法規定將於30日內提報主管機關搶修計畫，6個月內提修復計畫，將盡速修復損害設施俾利復原使用。