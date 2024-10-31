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強颱康芮襲台南！路樹傾倒招牌掉落　緊急排除恢復路況

記者林東良／台南報導

強颱「康芮」來襲，台南市政府在颱風來臨前即全面加強巡查及檢視防汛整備，全力戒備以維護南市公共安全，但伴隨暴風範圍擴大，31日大台南地區傳出有零星路樹倒伏、廣告招牌掉落等情況，市府獲報後立即派人到場排除，迅速排除復原市容環境，確保市民安全。

▲強颱「康芮」來襲，大台南地區傳出有零星路樹倒伏、廣告招牌掉落等情況，市府獲報後立即動員所屬到場排除，迅速排除復原市容環境，確保市民安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲強颱「康芮」來襲，大台南地區傳出有零星路樹倒伏、廣告招牌掉落等情況，市府獲報後立即動員所屬到場排除，迅速排除復原市容環境，確保市民安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲強颱「康芮」來襲，大台南地區傳出有零星路樹倒伏、廣告招牌掉落等情況，市府獲報後立即動員所屬到場排除，迅速排除復原市容環境，確保市民安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲呼籲，康芮颱風的風力逐漸增強，對台南的影響不容小覷，提醒市民朋友以安全為重，避免不必要外出。市府也積極與各單位加強橫向聯繫，隨時掌握災情並做好相關應變措施、嚴陣以待。

環保局表示，為因應颱風來襲防範強降雨衍生積水問題，31日持續投入各區清潔隊加強巡清路面、24處車行地下道及其側溝系統垃圾及障礙物，經統計截至31日下午2時30分為止，共計調派177人次，出動機具67輛(具)，清除路面及側溝淤泥、樹枝落葉垃圾雜物量約2.2公噸。

▲強颱「康芮」來襲，大台南地區傳出有零星路樹倒伏、廣告招牌掉落等情況，市府獲報後立即動員所屬到場排除，迅速排除復原市容環境，確保市民安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，包括北區中華北路二段、安平區永華三街跟建平十七街口、及北區東豐路成大醫院旁停車格等地點發生路樹倒伏、占用道路等案件，另外安南區安富里、東區裕農路、裕誠街等也發生廣告物招牌掉落，經工務局緊急派員搶修，截至下午3點30分為止，發生路樹倒伏總數48件，已處理完畢有44件，處理中4件。廣告招牌部分，總計案件數為19件，已處理有18件，處理中有1件。經工務局統計動用大小貨車、曳引車等搶災機具及車輛共88部，搶災人員計258員。

▲強颱「康芮」來襲，大台南地區傳出有零星路樹倒伏、廣告招牌掉落等情況，市府獲報後立即動員所屬到場排除，迅速排除復原市容環境，確保市民安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市政府表示，颱風期間如有相關災情，請撥打1999進行通報，也可透過「台南水情即時通」手機APP或至台南市政府消防局網站查閱「台南市市民防災手冊」瞭解更多防颱資訊。更多康芮颱風即時資訊，可參考台南市政府災害應變告示網（https://disaster.tainan.gov.tw/Default.aspx）。

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