垃圾轉運場大火！超過20小時燒不停　澎湖清運作業慘癱瘓

▲澎湖紅羅垃圾轉運場大火，消防採20人4小時換班漏夜灌救，但延燒超過20小時仍未撲滅。（圖／翻攝畫面）

圖、文／CTWANT

澎湖縣湖西鄉9日上午10時許驚傳火警，紅羅村垃圾轉運場因不明原因突竄火煙，再加上東北季風助燃，導致火勢一發不可收拾，消防局獲報立即派遣各式人車趕抵搶灌救，但直到10日上午7時許仍未撲滅惡火，造成馬公及湖西2鄉受波及，停止清運垃圾，事後北辰市場的日間垃圾及回收也隨即暫停清運。

消防局表示，澎湖縣消防局9日上午10時52分獲報，紅羅村垃圾轉運場發生火災，立即出動24車53人前往搶救，到場後發現南向及北向有2處火勢，再加上東北季風助燃，且現場擺放大量廢棄物，導致惡火快速延燒，甚至傳出爆炸聲響，現場2部負責挖掘作業的怪手也接連故障，消防員只好先採取周界防護方式部署水線，藉此防止火勢擴大蔓延。

消防局說明，採20人4小時換班漏夜灌救下，大火仍大面積悶燒，持續延燒超過20小時，直到10日上午7時許仍未撲滅，此次火警造成停放的4台垃圾車、1台資源回收車，3台山貓及1台怪手等全被燒毀，間接導致馬公及湖西2鄉市停止清運垃圾，後續澎湖縣長陳光復也緊急向環保署求援，請求調撥本島縣市垃圾車前來支援。

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