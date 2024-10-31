澳洲猛男消防員高雄參訪強碰康芮　粗壯手臂幫清水溝！養眼畫面曝

記者賴文萱／高雄報導

澳洲猛男消防員今（31）日來台進行參訪交流，未料強碰強颱康芮來襲，消防員一行11人特別起了大早，主動加入側溝清疏防災作業，露出粗壯手臂體驗人工器具挖溝、沖吸溝泥車操作及搬運溝泥等，進行城市防災及經驗交流分享。

▲澳洲猛男消防員高雄參訪強碰康芮，露粗壯手臂幫清水溝。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲澳洲猛男消防員來台進行參訪交流。（圖／記者賴文萱翻攝）

因應康芮颱風來襲，高雄市環保局持續加強防颱整備作業，而這次恰好遇上澳洲消防員在高雄進行參訪交流，一行11人也主動加入防災。

▲▼澳洲消防員一行11人特別起了大早，主動加入側溝清疏防災作業。（圖／記者賴文萱翻攝）

只見消防員們身穿反光背心，露出粗壯手臂，拿起器具協助環保局人員挖溝、沖吸溝泥車操作及搬運溝泥，一起為颱風天防災做準備，也成為另類的城市防災交流。

根據統計至10月31日8時，各區清潔隊動用人力511人次，車輛機具77輛次，清除路旁洩水孔5,230件及水溝蓋3,578件，清除洩水孔及側溝廢棄物約81.31公噸。另維護市民朋友安全，今日（10/31）停止收運垃圾，並於明天早上開始加強垃圾清運。

▲▼澳洲猛男消防員露粗壯手臂清水溝！養眼畫面曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

環保局呼籲市民朋友一同檢視住家周邊環境，若發現水溝蓋上雜物堵塞，可協助順手撿拾清除，避免阻礙雨水宣洩，以維持排水順暢，全民總動員，一起來防災。