　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

澳洲猛男消防員高雄參訪強碰康芮　粗壯手臂幫清水溝！養眼畫面曝

記者賴文萱／高雄報導

澳洲猛男消防員今（31）日來台進行參訪交流，未料強碰強颱康芮來襲，消防員一行11人特別起了大早，主動加入側溝清疏防災作業，露出粗壯手臂體驗人工器具挖溝、沖吸溝泥車操作及搬運溝泥等，進行城市防災及經驗交流分享。

▲▼澳洲猛男消防員高雄參訪強碰康芮　露粗壯手臂清水溝！養眼畫面曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲澳洲猛男消防員高雄參訪強碰康芮，露粗壯手臂幫清水溝。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼澳洲猛男消防員高雄參訪強碰康芮　露粗壯手臂清水溝！養眼畫面曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲澳洲猛男消防員來台進行參訪交流。（圖／記者賴文萱翻攝）

因應康芮颱風來襲，高雄市環保局持續加強防颱整備作業，而這次恰好遇上澳洲消防員在高雄進行參訪交流，一行11人也主動加入防災。

▲▼澳洲猛男消防員高雄參訪強碰康芮　露粗壯手臂清水溝！養眼畫面曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼澳洲消防員一行11人特別起了大早，主動加入側溝清疏防災作業。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼澳洲猛男消防員高雄參訪強碰康芮　露粗壯手臂清水溝！養眼畫面曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

只見消防員們身穿反光背心，露出粗壯手臂，拿起器具協助環保局人員挖溝、沖吸溝泥車操作及搬運溝泥，一起為颱風天防災做準備，也成為另類的城市防災交流。

根據統計至10月31日8時，各區清潔隊動用人力511人次，車輛機具77輛次，清除路旁洩水孔5,230件及水溝蓋3,578件，清除洩水孔及側溝廢棄物約81.31公噸。另維護市民朋友安全，今日（10/31）停止收運垃圾，並於明天早上開始加強垃圾清運。

▲▼澳洲猛男消防員高雄參訪強碰康芮　露粗壯手臂清水溝！養眼畫面曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼澳洲猛男消防員露粗壯手臂清水溝！養眼畫面曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼澳洲猛男消防員高雄參訪強碰康芮　露粗壯手臂清水溝！養眼畫面曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

環保局呼籲市民朋友一同檢視住家周邊環境，若發現水溝蓋上雜物堵塞，可協助順手撿拾清除，避免阻礙雨水宣洩，以維持排水順暢，全民總動員，一起來防災。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／太魯閣失聯夫妻找到了
LIVE／強颱康芮登陸　氣象署最新說明
「千棵香蕉樹」倒一片！　蕉農欲哭無淚
快訊／車頭遭砸全扁！　副駕女慘死
快訊／清理倒塌路樹　北市公園處2員工遭砸送醫
快訊／永和5樓高樹木被吹倒！　壓毀2小客車
快訊／康芮颱風13：40登陸了
台中12級強風！　號誌桿瞬間折斷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

路面積水！桃園員本里長清淤摔進水溝內出血　緊急送醫

快訊／捷克籍夫妻找到了！　太管處取得聯繫：山區「就地避難」

康芮強襲！雲林尚有3000戶停電　台電動員200人應變搶救

快訊／颱風天緝捕毒販！高雄街頭3警車夾擊　搜出喪屍煙彈

康芮7級強風猛吹！台中女騎士「應聲倒車」壓車底　驚險畫面曝

雲林海線12級陣風！麥寮長庚警衛綁鐵皮圍牆　遭狂風吹倒地

澳洲猛男消防員高雄參訪強碰康芮　粗壯手臂幫清水溝！養眼畫面曝

強颱康芮狂風摧殘！台東「千棵香蕉樹」倒一片　蕉農欲哭無淚

康芮刮強風！合歡山台14甲路樹砸車　小貨車頭全扁1死1傷

康芮來襲！新北頂加火警「黑煙狂竄」　及時撲滅鴿子逃劫

彰化9歲妹撐251天「流淚離世」　小手緊握不肯放...阿嬤崩潰痛哭

Jasper全英文演講曝「星二代壓力」！　正能量滿滿...陳小春台下面露驕傲

68歲陳美鳳拿敬老卡搭捷運　遭站務員攔下:也太年輕

展榮展瑞上過心靈課程　致電關心家寧曝現況

康芮成「今年最胖」強颱　最快恐下午全台列陸警

康芮升級強颱「今晚全台陸警」　最快明午登陸花蓮以南

蔣萬安8點公布是否停班課　「太晚宣布會害市民困擾」

鄧超.孫儷被爆路邊飆罵代拍！　為「保護孩子」狗仔力挺：忍不了

警戒提升！「巨砲康芮」來襲　氣象署：若眼牆置換成功會更強

【世界大賽】洋基球迷搶球！干擾 #貝茲 接殺被趕出場

路面積水！桃園員本里長清淤摔進水溝內出血　緊急送醫

快訊／捷克籍夫妻找到了！　太管處取得聯繫：山區「就地避難」

康芮強襲！雲林尚有3000戶停電　台電動員200人應變搶救

快訊／颱風天緝捕毒販！高雄街頭3警車夾擊　搜出喪屍煙彈

康芮7級強風猛吹！台中女騎士「應聲倒車」壓車底　驚險畫面曝

雲林海線12級陣風！麥寮長庚警衛綁鐵皮圍牆　遭狂風吹倒地

澳洲猛男消防員高雄參訪強碰康芮　粗壯手臂幫清水溝！養眼畫面曝

強颱康芮狂風摧殘！台東「千棵香蕉樹」倒一片　蕉農欲哭無淚

康芮刮強風！合歡山台14甲路樹砸車　小貨車頭全扁1死1傷

康芮來襲！新北頂加火警「黑煙狂竄」　及時撲滅鴿子逃劫

給朋友載要坐哪裡？　網：去後座就翻臉！

王彩樺出道30年破尺度了！　演AV女優激戰小鮮肉「導演還是女婿」

路面積水！桃園員本里長清淤摔進水溝內出血　緊急送醫

快訊／捷克籍夫妻找到了！　太管處取得聯繫：山區「就地避難」

慧榮科技Q3營收、毛利雙成長　看好PCIe Gen5帶動下一波成長動能

康芮強襲！雲林尚有3000戶停電　台電動員200人應變搶救

快訊／颱風天緝捕毒販！高雄街頭3警車夾擊　搜出喪屍煙彈

猛轟44分創轉隊後新高　唐斯率尼克逆轉擊敗熱火奪勝

5分領先到逆轉吞敗　洋基主帥心碎：這將永遠刺痛我的心

《那道光》獲哥譚獎雙料提名！是枝裕和讚賞「非常喜歡」

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

社會熱門新聞

女大生遇死劫畫面曝　姊姊悲痛連夜帶她回家

「我是你舅媽」家聚後她摩鐵痛醒慘遭外甥硬上

高雄女大生2度遭撞壓車底不治！家屬悲痛認屍

彰化小姊妹車禍亡　她深夜149字惹哭網

即／高雄女大生遭撞慘壓車底不治　相驗結果曝

即／康芮發威「全國最爛路」又斷了

花蓮加灣部落出現超詭雲層　民眾驚喊：不要過來

快訊／捷克夫妻太魯閣失聯　「正面照曝」警急尋人

合歡山台14甲路樹砸車　小貨車頭全扁1死1傷

花蓮新城慘況曝光　槽車被吹翻、民宅鐵皮也掀了

即／中橫台8線96K土石流！巨石擋道全面中斷

彰化9歲妹撐251天「流淚離世」小手緊握不肯放

康芮發威　台中號誌桿瞬間折斷影片曝！

訂2.4萬元旦大餐　他吃完喊窮下場慘了

更多熱門

相關新聞

即／高雄女大生遭撞慘壓車底不治　相驗結果曝

即／高雄女大生遭撞慘壓車底不治　相驗結果曝

高雄市大寮區鳳林四路昨（30）日晚間9點發生一起嚴重車禍，20歲許姓女大生被轎車慘壓車底，救出送醫仍宣告不治，屏東檢方今日上午在枋寮殯儀館進行相驗，發現死者傷勢初步研判為頭部創傷及胸部重創，但因為有兩台車輛先後碰撞死者，為釐清死因，擇期安排解剖進行複驗。

賴清德高度關心國軍支援地方政府狀況　慈濟首在災變中心簡報

賴清德高度關心國軍支援地方政府狀況　慈濟首在災變中心簡報

高雄女大生車禍亡　校方難過不捨

高雄女大生車禍亡　校方難過不捨

康芮來襲網友急徵2車位「日租8000」　網諷：不如被拖吊

康芮來襲網友急徵2車位「日租8000」　網諷：不如被拖吊

即／高雄10月狂放5天颱風假　陳其邁說話了

即／高雄10月狂放5天颱風假　陳其邁說話了

關鍵字：

高雄環保消防防災清運澳洲消防員

讀者迴響

熱門新聞

快訊／明上午22縣市全都續達停班課標準！最新風雨預報出爐

2女星後台吵架影片流出！　網：一聽聲音就知是誰

快訊／明再放颱風假？　氣象署回應了

康芮登陸後　風雨快速加大地區曝

道奇史詩級逆轉洋基！大谷圓夢奪冠

捕捉「康芮將登陸」1縣市出現陽光！準備進入颱風眼

網曝康芮、山陀兒對比照　驚呆2.6萬人

雙眼康芮猛穿6地區！17級破壞強風警報

5歲兒弄掉冰！吳奇隆1暖舉驚呆眾人

康芮「眼牆置換失敗」未達二次巔峰

康芮風雨最強時刻來了　「今天千萬別出門」

質疑胡婉玲接任社長　中央社董事朱宥勳宣布請辭

女大生遇死劫畫面曝　姊姊悲痛連夜帶她回家

北捷將協調「今晚劉德華演唱會取消」

直球對決康芮「空中搖了3分鐘」華航驚險降落　畫面曝

更多

最夯影音

更多

彰化9歲妹撐251天「流淚離世」　小手緊握不肯放...阿嬤崩潰痛哭

Jasper全英文演講曝「星二代壓力」！　正能量滿滿...陳小春台下面露驕傲

68歲陳美鳳拿敬老卡搭捷運　遭站務員攔下:也太年輕

展榮展瑞上過心靈課程　致電關心家寧曝現況

康芮成「今年最胖」強颱　最快恐下午全台列陸警

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面