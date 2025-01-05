追兇21年！內蒙女司機血案偵破　嫌犯見警說：可以給我一支煙？

▲大陸內蒙古警方棄而不捨追兇，21年前女司機血案終於在3日宣告偵破 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

記者任以芳／綜合報導

大陸內蒙古3日偵破一起21年前女司機遭劫殺案件，疑犯共五人逃亡多年，主嫌林某見到警方上門那一刻，相當震驚，直接攻破心房。他向警方先要了一根香菸，之後說「藏這麼久，沒想到還是被你們（警）找到，我認罪！」

綜合陸媒報導，該起案件追溯到21年前，2003年9月22日下午，赤峰市松山區出租車女司機小金（化名）離奇失蹤，隔天23日屍體被人發現在元寶山區風水溝鎮東山坡砂石路邊的排水溝內。

經屍檢確認，小金遭銳器割喉、鈍器打擊顱骨後死亡。嫌疑人駕駛其出租車逃離，沿途找到偏僻地方拋屍。當年大陸刑偵技術較傳統，科學技術水平落後，該案始終未能鎖定嫌疑人，但好在現場勘查相關證據材料保留的十分仔細，成為日後破案關鍵。

當年偵辦的多位老員警直到退休，始終把這個案子銘記在心，也告訴新進員警接力奮戰。經過20多年變化，大陸公安科技辦案技術升級，同時運用互聯網、AI技術等，案件終於露出曙光。

2024年10月，元寶山區公安分局特地建立「專案組」，重新開展命案調查；2024年11月14日全面重新梳理，重點物證重新提取檢驗，以及仔細比對複查，最終在現場勘查中某個關鍵物證，成功提取到1名可疑男性的訊息。

隨後，通過進一步研判成功鎖定該可疑男性為林某。案發21年後，該案即將迎來曙光。加上根據當年目擊者的證詞描述，本案由3人共同作案可能性較大。

專案組以林某為偵查重點，通過多種方式對其開展調查。經過大量分析，最終確定林某、王某、宋某、許某、李某5名可疑人員，其中林某、王某具有重大作案嫌疑。

警方抓到主嫌林某，他只說，「可以給我一支煙嗎？我藏了這麼久，沒想到還是被你們找到了，我認罪！」之後多名同伙相繼落網。

幾人到案後，主嫌林某與王某全部招供爭，當時因為缺錢，提前準備刀具，搶劫殺害出租車司機小金，對於自己犯罪事實供認不諱。

此外，許某因涉嫌窩藏罪現已被採取刑事強制措施，宋某、李某二人已排除犯罪嫌疑，相關案件正在進一步偵辦中。一場堅持21年的抓捕行動宣告落幕。