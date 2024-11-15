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苗栗銀樓遭劫越南搶匪「赤腳跳田中」跑了　逃20小時終被逮

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗市南苗市場旁中正路一家銀樓昨天(14日)遭搶案，警方專案小組漏夜先逮捕涉嫌接應的越南逃逸女移工，但圍捕她的越南籍何姓丈夫時，何嫌摸黑在農田、果園亂竄，警方圍捕至少2度跟何嫌相遇，仍遭行動敏捷的何嫌逃走；警方研判何嫌打赤膊、赤腳逃亡，在住處守株待兔，今（15）日中午順利逮獲又餓又渴的何嫌，並順利自身上起獲搶奪的金項鍊，偵訊後將依搶奪罪嫌移送檢方偵辦。

▲苗栗市銀樓搶案警方先查獲接應女嫌，今天中午逮捕在逃主嫌、起獲被搶金飾。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗市銀樓搶案警方先查獲接應女嫌，今天中午逮捕在逃主嫌、起獲被搶金飾。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

銀樓昨下午4時左右遭搶，歹徒一把搶走1條3兩項鏈、1枚3錢戒指，銀樓損失約30萬元，搶匪犯案後跳上接應機車逃逸，警方以車追人，鎖定接應機車為本國籍車主，得知他把車子借給越南籍何姓、羅姓夫妻檔（皆為26歲）使用後，鎖定該機車動態，昨深夜11時先逮捕羅女，但前往夫妻位於銅鑼鄉住處時，機警的何嫌看到多輛轎車靠近，只穿著短褲就奪門而逃。

▲苗栗市銀樓搶案在逃何姓主嫌，今中午返回住處時遭埋伏警方逮捕。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗市銀樓搶案警方先查獲接應女嫌，今天中午逮捕在逃主嫌、起獲被搶金飾。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方協同民間救援單位漏夜圍捕，在稻田、芋頭田和紅棗園等處，至少2度目擊何嫌蹤影，但他行動相當敏捷，利用昏暗夜色掩護順利逃脫；警方直到今天凌晨3時左右才暫時結束圍捕行動。

不過，何嫌匆忙逃離住處時，上半身打赤膊、赤腳，身上又沒有帶錢，警方研判最終還是得回到住處，專案人員在住處週遭產業道路樹叢等隱密處埋伏，中午12時左右，見到何嫌騎機車靠近，警員衝上前攔住，順利逮捕逃亡20小時的搶匪，並在身上起獲被搶走的3兩多重金項鍊贓物。

▲苗栗市銀樓搶案警方先查獲接應女嫌，今天中午逮捕在逃主嫌、起獲被搶金飾。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗市銀樓搶案在逃何姓主嫌，今中午返回住處時遭埋伏警方逮捕。（圖／記者楊永盛翻攝）

據指出，涉案2嫌在越南是夫妻關係，有一個小孩，兩人2020年時以工作名義入境台灣，2021年12月逃逸逾期失聯至今。兩人到案後向警方供稱，因為兩人做臨時工薪水不多，才會鋌而走險犯案，警方偵訊後，將依搶奪罪嫌將夫妻檔移送地檢署偵辦。

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