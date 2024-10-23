越南茶變裝台灣高山茶！新竹惡質茶商狠撈223萬被起訴

▲范姓男子將越南茶偽裝成台灣茶販售，不法獲利223餘萬。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹地檢署日前與新竹縣調站合力偵破一起越南茶變裝，偽裝成台灣茶出售案件，范姓茶商藉由網路拍賣平台販賣零售，非法獲利高達223餘萬元。檢方調查後，依違反《食品安全衛生管理法》陳列、販售攙偽、假冒食品及《刑法》詐欺取財等案件，對范男提起公訴。

起訴書指出，范男為公司實際負責人，經營茶葉批發及販售業務。自民國110年1月至111年6月間，從某茶廠購入越南產地茶葉，並指示員工將茶葉烘焙偽裝成台灣高山茶，貼上虛偽標示對外銷售，包括「台灣匠藏高山茗茶」等標籤，透過網路平台進行販售，非法獲利達223萬餘元。

▲▼范男藉由網路拍賣平台販售茶葉。





檢察官指出，范男的行為涉及違反《食品安全衛生管理法》第15條第1項第7款及第49條第1項前段販賣假冒食品罪，並涉及《刑法》第339條之4第1項第3款詐欺取財罪、及第255條第2項販賣虛偽標記商品罪等罪嫌。

為加強查緝不法行為，本案調查過程中特別與行政院農業委員會農糧署等行政部門合作，並透過「打擊境外茶混充臺茶案件協調小組」及民生犯罪查緝平台，成功破獲此案。

▲范男指示員工將茶葉烘焙偽裝成台灣高山茶，貼上虛偽標示對外銷售，包括「台灣匠藏高山茗茶」等標籤。